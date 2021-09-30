【Q房網】Q房網銅鑼灣總部即將結業　《大叔的愛》田田阿牧KK一齊失業？（多圖重溫）

▲ 【Q房網】Q房網銅鑼灣總部即將結業 《大叔的愛》田田阿牧KK一齊失業？

由「Q房網」冠名贊助的ViuTV 劇集《大叔的愛》早前掀起全城熱烈討論，黃德斌飾演港版大叔，MIRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、Stanley邱士縉的演出令人眼睛一亮。

值得留意是，港版《大叔的愛》劇中，從事地產代理的主角們所工作的辦公室原來是在Q房網銅鑼灣總部取景。不過Q房網．香港今日宣布，銅鑼灣的香港總部及後勤支援服務會於10月29日後停止運作，意味田田、阿牧及KK以後再不能再回辦公室重聚！

圖看《大叔的愛》取景Q房網銅鑼灣總部辦公室

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Q房網．香港指，公司會按照香港勞工法例遣散受影響之員工，同時公司會成立特別部門及委託會計師事務所繼續為公司追收應收佣金，並按照相關協議發放佣金予相關前線人員，及有關一手回贈予相關客戶。

進駐香港6年的Q房網指，香港市場將改以特許經營店模式運作，由前線員工自己組建公司繼續營運部分門店。

Q房網．香港在今年1月中旬才進駐銅鑼灣登龍街V Point全層新總部，面積約7500方呎，可容納超過100名員工，但不足10個月即停止運作。

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