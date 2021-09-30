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【內房危機】華夏幸福宣布2200億人幣債務重組復牌　曾累平保減值計提359億元

股市 17:53 2021/09/30

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【內房危機】華夏幸福宣布2200億人幣債務重組復牌　曾累平保減值計提359億元

內房企業債務問題成市場關注，華夏幸福（滬：600340）年初陷債務違約，更拖累平保 （02318） 上半年投資減值計提359億元人民幣。華夏幸福上周停牌，今日（30日）公布初步擬定2192億元（人民幣，下同）金融債務清還方案，並擬復牌。

高盛：恒大或然負債高達1萬億人幣 累內房高息債受壓，可見【下一頁】

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華夏幸福公布，會通過6大方式安排清償：

  • 1、賣出資產回籠資金約750億元；
  • 2、出售資產帶走金融債務約500億元；
  • 3、優先類金融債務展期或清償約352億元；
  • 4、現金兌付約570億元金融債務；
  • 5、以持有型物業等約220億元資產設立的信託受益權份額抵償；
  • 6、剩餘約550億元金融債務由公司承接，展期、降息，通過後續經營發展逐步清償。

華夏幸福表示，經過資產及業務重組後，將保留孔雀城住宅業務、部分產業新城業務、物業管理業務及其他業務。

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港股 中國平安（02318） 中國恒大（03333） 華夏幸福（滬：600340）
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