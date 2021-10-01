【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用

疫情下，香港人不能去日本旅行，由於業主很喜歡日本，為了把日式風格帶回家，他希望裝潢偏向日式。經屋主與Havre Engineering Company的設計團隊商量後，決定以「輕日式」風格作為整體設計的核心。

今次介紹的單位在上水彩園邨約200呎的公屋，裝修費約22萬，它是屬於公共屋邨，業主早期租了這單位，並且一個人住在這裡，時至今天已二十多年，他想藉此機會大翻新。全屋以淺色為主調，由榻榻米組成，再配上原始實木傢俬作點綴。

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業主原本在大門附近用木板搭了一個睡房，客廳裡放了一張床，下層睡覺，上層存放衣物，在一個狹小的空間做了一個固定的功能分區。為了善用每一吋空間，設計師坦言，設計上有新嘗試，他做了一個活動功能分區，因應業主的需要、生活習慣和活動，而變成餐廳和臥室，他更形容這設計為「堪比千呎豪宅」，因為家具的變形，增加了實用性。業主白天時可以坐在沙發上看電視，也可以直接坐在榻榻米墊上，模仿和室的感覺。當業主吃飯時，他可以打開隱藏在榻榻米下的升降平台，睡覺的時候，他可以取走沙發，把身後的組合床翻過來，立即變成了睡房。至於榻榻米耐用性方面，負責人直言不用擔心，因為他自家也用上榻榻米7年多。

另外，考慮到環保和實用性問題，在地台設計了20多個獨立的實木活動地板箱，方便業主擺放東西，如果業主他日搬家時可以重用這些地板箱，既環保又節省裝潢的價錢。

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至於廁所方面，躺門由鋁金屬打造，既防水又耐用，在躺門內外配上不同的圖案。外面躺門用上寶石藍色紙皮石，由人手一片一片貼上，扣成一張抽象的圖案，令整個空間更添活力，而躺門背後則以一張黑白抽象都市風的照片顯示，頓時為整個廁所提升了不少格調。除了黑白灰的色調，廁所更配上了金色線條，簡潔又大氣，加上白玻璃和鏡子打造的雜物櫃，令狹小的空間伸延不少。廚房訂造了整套全身廚櫃連L型工作枱，門板配上白色貝殼手抽，看起來令人賞心悅目。因應房署要求冷氣機機頭需安裝於室內，為免影響外觀改造成一個黑板，記錄今晚食甚麼餸菜。

裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 清拆及雜項 $20,000 水電工程 $25,000 泥水工程 $40,000 油漆工程 $30,000 木器及傢俱及門套 $60,000 雜項 約$30,000 總共：＄220,000

圖片由設計公司Havre engineering company提供

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責任編輯：陳頌潔