【香港樓市】新世界鄭志剛：需求強勁料明年本港樓價升8%　柏傲莊III期錄48宗取消交易個案

▲ 新世界鄭志剛稱，目前柏傲莊三期有約48宗取消交易個案，佔總成交約5%。

本港樓市長期供不應求，新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，本港樓市的剛性需求非常大，即使中港封關，樓市仍獲本地買家追捧，相信在本地用家市場需求強勁及低息環境下，明年樓市會平穩向上，升幅在8%。

鄭志剛指支持公私營合作加快起樓【下一頁】

截至6月底日，新世界的香港未入賬之應佔物業合約銷售收入當中，35.9億元及248.15億元將分別於2022及2023財政年度入賬。預計2022財政年度入賬的主要項目為長沙灣甲級寫字樓「荔枝角道 888 號」及住宅項目瑧頤、柏傲山及迎海（一至五期），預計2023財政年度入賬的主要項目為柏傲莊一至二期。

柏傲莊三期部分樓宇需要拆卸重建，鄭志剛表示，集團早前已發信予柏傲莊相關買家交代方案，並已將拆卸重建的方案提交屋宇署，待屋宇署批出施工日期後，會由獨立第三方團隊監察施工。

他續稱，目前柏傲莊三期有約48宗取消交易個案，佔總成交約5%，絕大部分買家選擇繼續交易。

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