  • 31°C
香港時間 : 2021930日 (四) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港樓市】新世界鄭志剛：需求強勁料明年本港樓價升8%　柏傲莊III期錄48宗取消交易個案

Hot Talk 17:47 2021/09/30

分享：

新世界鄭志剛稱，目前柏傲莊三期有約48宗取消交易個案，佔總成交約5%。

本港樓市長期供不應求，新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，本港樓市的剛性需求非常大，即使中港封關，樓市仍獲本地買家追捧，相信在本地用家市場需求強勁及低息環境下，明年樓市會平穩向上，升幅在8%。

鄭志剛指支持公私營合作加快起樓【下一頁】

截至6月底日，新世界的香港未入賬之應佔物業合約銷售收入當中，35.9億元及248.15億元將分別於2022及2023財政年度入賬。預計2022財政年度入賬的主要項目為長沙灣甲級寫字樓「荔枝角道 888 號」及住宅項目瑧頤、柏傲山及迎海（一至五期），預計2023財政年度入賬的主要項目為柏傲莊一至二期。

柏傲莊三期部分樓宇需要拆卸重建，鄭志剛表示，集團早前已發信予柏傲莊相關買家交代方案，並已將拆卸重建的方案提交屋宇署，待屋宇署批出施工日期後，會由獨立第三方團隊監察施工。

他續稱，目前柏傲莊三期有約48宗取消交易個案，佔總成交約5%，絕大部分買家選擇繼續交易。

相關文章：【柏傲莊拆卸】港鐵不評論新世界會否賠償「有保密協議」　續監察柏傲莊III進度

相關文章：【柏傲莊III】屋宇署：6月18日收通知柏傲莊III未達標　整體結構無明顯危險、調查有否違例

 

港股 傳統經濟股 柏傲莊 柏傲莊III 樓價 屋宇署 鄭志剛 長沙灣 新世界 新世界發展（00017）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？
【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？
【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級　清盤後剩餘價值為零
【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級　清盤後剩餘價值為零
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【恒大3333】彭博點名十大高危內房股　誰有機會成為下一隻「恒大」？
【恒大3333】彭博點名十大高危內房股　誰有機會成為下一隻「恒大」？