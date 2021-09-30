【Netflix】Netflix與德勤發表聯合報告 為韓國創造1.6萬個全職就業機會 增加南韓5.6兆韓元GDP

Netflix與德勤（Deloitte）於周三(29日)發表聯合報告，報告指出Netflix在南韓開拓市場有良好發展，並點名最近熱播、成為首部登上美國Netflix收看榜冠軍的《魷魚遊戲》作證明。數據顯示，Netflix在2016年到2020年間，為南韓增加了5.6萬億韓元GDP，亦創造1.6萬個全職就業機會。

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從2016年，Netflix在南韓設立了兩個片場，製作了80部影視作品，現在有380萬名訂閱用戶，並在當地投資約7,700億韓元製作原創內容。報告稱，Netflix在南韓的製作公司也對知識產權（IP）等內容產業、消費品和旅遊行業產生了溢出效應。在2016年到2020年，4年間為南韓經濟增加5.6兆韓元，而單單去年就貢獻了2.3兆韓元。

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另外，所提供的就業機會除了與影視作品的製作與發行相關的職位，也涉及其他產業如出版、漫畫、音樂、觀光、飲食與時尚。德勤的報告顯示，Netflix通過與設計師、視覺效果藝術家和製作編輯等行業的專業人才合作，至今創造的經濟價值已達約2.7萬億韓元。

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責任編輯：羅浩濂