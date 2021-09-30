▲ 【零售市道】本港8月零售業銷貨值升11.9% 受惠消費券提振作用

政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值臨時估計為286億元，按年上升11.9%。扣除價格變動後，8月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升10.6%。政府表示，受惠於消費券計劃的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在8月明顯加快，本地疫情維持穩定和勞工市場狀況改善對此也有幫助。

政府統計處稱，消費券計劃應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意欲，然而，維持疫情受控對零售業和整體經濟的全面復蘇至為重要。

8月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.4%，該月零售業網上銷售價值臨時估計為21億元，按年升16.5%。

按年比較，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值升28%；電器及其他未分類耐用消費品升10.1%；食品、酒類飲品及煙草升1.3%；其他未分類消費品升30.7%；百貨公司貨品升7.5%；服裝升35.7%；藥物及化妝品升13.6%；燃料升21%；家具及固定裝置升6.5%；書報、文具及禮品升27.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升62.3%；中藥升26.7%；眼鏡店升60.4%。

值得留意是，超級市場貨品的銷貨價值跌8%；汽車及汽車零件跌0.4%。

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編輯：李哲毅