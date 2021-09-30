【香港樓市】新世界鄭志剛：支持政府公私營合作加快起樓　已把「土地共享先導計劃」呈交政府作初步審閱

▲ 【香港樓市】新世界鄭志剛：支持公私營合作加快起樓

本港樓價持續高企，早前有外電指中央要求本港發展商協助解決房屋問題。新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，新世界並無收到中央任何指示，地產建設商會早前亦已代表業否認，但認為新世界作為大企業，應有更多責任解決基層房屋需要，因此集團支持政府用多管齊下的方法解決住屋問題，包括公私營合作加快起樓，集團亦會積極參與。

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鄭志剛表示，自2017年開始，集團已開始提出各種新方法解決房屋問題，如推出「新世代首置計劃，以超低首期7.5%，協助年輕人上樓，集團並於早前宣佈捐地與非牟利機構合作興建過渡性房屋等，目前已捐出4幅地皮，還有一些在洽談中。

鄭志剛指，新世界已把「土地共享先導計劃」呈交政府作初步審閱，重申集團支持政府增建房屋，幫助基層上樓。

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