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【香港樓市】新世界鄭志剛：支持政府公私營合作加快起樓　已把「土地共享先導計劃」呈交政府作初步審閱

股市 17:36 2021/09/30

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【香港樓市】新世界鄭志剛：支持公私營合作加快起樓

本港樓價持續高企，早前有外電指中央要求本港發展商協助解決房屋問題。新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，新世界並無收到中央任何指示，地產建設商會早前亦已代表業否認，但認為新世界作為大企業，應有更多責任解決基層房屋需要，因此集團支持政府用多管齊下的方法解決住屋問題，包括公私營合作加快起樓，集團亦會積極參與。

新世界去年基本溢利升6%，詳見【下一頁】

鄭志剛表示，自2017年開始，集團已開始提出各種新方法解決房屋問題，如推出「新世代首置計劃，以超低首期7.5%，協助年輕人上樓，集團並於早前宣佈捐地與非牟利機構合作興建過渡性房屋等，目前已捐出4幅地皮，還有一些在洽談中。

鄭志剛指，新世界已把「土地共享先導計劃」呈交政府作初步審閱，重申集團支持政府增建房屋，幫助基層上樓。

相關文章：【業績│新創建】新創建去年多賺3.5倍　派末期息0.3元、周息率達8.1厘

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*同場加映*【ET開市直擊】- 北水停、港股靜 美股十月有冇景？（附Time code） 

 

港股 土地共享先導計劃 傳統經濟股 地產建設商會 樓價 鄭志剛 新世界 新世界發展（00017）
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