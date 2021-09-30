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【電子煙】市監局兩部門清理近1.9萬個售煙點　及售煙平台微商近3000個

股市 17:28 2021/09/30

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市監局兩部門清理近1.9萬個售煙點　及售煙平台微商近3000個

國家煙草專賣局以及市場監管總局，早前聯合開展為期三個月的保護未成年人免受煙侵害「守護成長」專項活動，合共清理中小學校、幼兒園周邊售煙網點18983個，查處向未成年人售煙（含電子煙）案件259起，罰款37.86萬元。

另外，是次行動亦推動騰訊 （00700） 自主清理旗下平台微商、小程序、公眾號等賬號2898個，浙江、深圳、上海、北京等地分別約談、敦促轄區內的阿里巴巴 （09988） 、騰訊、拼多多、京東 （09618） 等網購平台和電子煙生產、銷售主體及時清理電子煙違規廣告，售煙店鋪，下架商品鏈接。

是次行動亦發現電子煙線索2.3萬條，包括有效銷售線索7222條、有效廣告違法線索2093條，清理中小學校、幼兒園周邊電子煙銷售網點767個、自動售賣設備502台，刪除電子煙網絡銷售、虛假廣告等違法違規連接928條。

相關文章：【異動股】多國擬禁電子煙　思摩爾大跌15%、波頓挫13%

【新股IPO】傳中國電子煙公司艾維普思考慮明年來港上市　集資至少39億

記者：梁安琪

*同場加映*【ET開市直擊】- 北水停、港股靜 美股十月有冇景？（附Time code） 

 

港股 煙草產品 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 網購平台
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