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【周末好去處】太古城中心舉辦《新世紀GPX高智能方程式世界巡展》 兩部1:1高智能方程式名驅登場 即日起至10月27日期間展出

理財智慧 19:08 2021/09/30

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太古城中心將與日本版權方Sunrise舉辦《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》，於9月30日至10月27日期間，把中庭以及中橋位置化身為高智能方程式賽車場，引入全球首創《高智能方程式》X Formula Square RV實體虛擬賽車體驗，配以5G連接系統，讓顧客感受動漫中的賽車速度。與此同時，展覽亦設多種設定稿和劇照，更展出兩部1:1的高智能方程式名驅。

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另外，太古城中心將於活動現場設立《高智能方程式30週年世界巡展香港限定店》，販售全球首發限量周邊產品。當中包括三位主角風見隼人、新條直輝、布里德·加賀的特別限量版T-Shirt、SUGO ASURADA GSX特別限量版腕錶及香港首賣VAKIT SUPER ASURADA 01 shakedown version模型等。

 

《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》活動詳情

日期： 9月30日至10月27日
時間： 中午12時至晚上9時
地點： 太古城中心2/F中庭及中橋
活動內容：

(1)《高智能方程式》X Formula Square X SmarTone 5G連接RV實體虛擬賽車系統
(2) 1:1隼人愛車雷神30週年特別配色—νASURADA AKF-0/G Livery Edition Lifting Turn Mode
(3) 1:1加賀愛車凰呀—OGRE AN-21 Super Aeroboost Mode
(4)《高智能方程式》設定稿及經典劇照首次展出

(5) 世界巡展香港限定店全球首發30週年紀念限量產品
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責任編輯：羅浩濂

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