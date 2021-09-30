【周末好去處】太古城中心舉辦《新世紀GPX高智能方程式世界巡展》 兩部1:1高智能方程式名驅登場 即日起至10月27日期間展出

太古城中心將與日本版權方Sunrise舉辦《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》，於9月30日至10月27日期間，把中庭以及中橋位置化身為高智能方程式賽車場，引入全球首創《高智能方程式》X Formula Square RV實體虛擬賽車體驗，配以5G連接系統，讓顧客感受動漫中的賽車速度。與此同時，展覽亦設多種設定稿和劇照，更展出兩部1:1的高智能方程式名驅。

【Halloween2021】惡人再臨迪士尼樂園！日夜兩大玩法盡情慶祝萬聖節 【下一頁】

【假日好去處】 5米高肥貓登陸葵芳新都會廣場 逐看6大打卡位任你影 【下一頁】

另外，太古城中心將於活動現場設立《高智能方程式30週年世界巡展香港限定店》，販售全球首發限量周邊產品。當中包括三位主角風見隼人、新條直輝、布里德·加賀的特別限量版T-Shirt、SUGO ASURADA GSX特別限量版腕錶及香港首賣VAKIT SUPER ASURADA 01 shakedown version模型等。

《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》活動詳情

日期： 9月30日至10月27日 時間： 中午12時至晚上9時 地點： 太古城中心2/F中庭及中橋 活動內容： (1)《高智能方程式》X Formula Square X SmarTone 5G連接RV實體虛擬賽車系統

(2) 1:1隼人愛車雷神30週年特別配色—νASURADA AKF-0/G Livery Edition Lifting Turn Mode

(3) 1:1加賀愛車凰呀—OGRE AN-21 Super Aeroboost Mode

(4)《高智能方程式》設定稿及經典劇照首次展出 (5) 世界巡展香港限定店全球首發30週年紀念限量產品

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂