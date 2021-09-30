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【新股IPO】檸萌影視遞交上市申請 騰訊、聯想有份投資、傳集資3億美元

股市 19:56 2021/09/30

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騰訊 （00700） 及聯想 （00992） 有份持股的內容製作公司檸萌影視日前遞交上市申請，據外電報道指，公司初步計劃集資3億美元（折合約23.4億港元），中金和摩根士丹利為聯席保薦人。

公司今年上半年收入較去年同期增加26.6%至5.65億元（人民幣，下同）；期內毛利為2.99億元，按年增88.6%；期內股東應佔溢利為8348.7萬元，按年增33.4倍。按2020年授權收入計算，檸萌影視收入達12億元，在中國劇集製作公司中排名第四。

目前，騰訊 （00700） 透過旗下騰訊產業投資基金持有檸萌影視19.78%股權 ；而聯想集團 （00992） 旗下弘毅投資則通過弘毅弘欣持有檸萌影視16.15%股權。

檸萌影視集資所得約50%將分配製作版權劇；約15%開拓新興商機；約15%尋求戰略投資及收購機會；約10%作一般企業用途；約5%進行版權劇發行及推廣等。

檸萌影視成立於2014年，主要從事劇集的投資、製作、發行、宣傳、衍生授權等全產業鏈運營。檸萌影視共製作並發行了13部劇集，其中11部為劇集的專有權。具有代表性的作品包括《小別離》、《三十而已》、《二十不惑》等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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編輯：曾樂詩  

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