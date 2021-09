英國燃料短缺 有油站優先為前綫人員入油

脫歐後勞動力短缺等因素導致英國供應鏈混亂,加上民眾搶購燃料,英國燃料供應短缺。英國諾丁漢郡有油站決定優先為前綫人員入油,確保前綫人員有足夠燃料駕駛汽車上下班。

英國廣播公司(BBC)報道,諾丁漢郡薩頓因阿什菲爾德(Sutton-in-Ashfield)一間英國石油(BP)油站,決定回應醫護等前綫人員的需求,在能源短缺的情況下優先為他們入油。

油站負責人Sivapalan Krishanand表示,他的妻子也在英國國民保健服務(NHS)工作。他深明前綫人員每日通勤往返醫院及寓所時,駕駛車輛的重要性。

他特別提到醫護準時上下班才能確保醫療系統運作順暢,又表示:

醫護需要照顧(病人),所以我暫停服務其他客戶,開始只為關鍵工作者入油。

(Staff need to look after [people]... so I stopped serving the other customers and started serving only the key workers.)