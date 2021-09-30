英國燃料短缺 有油站優先為前綫人員入油

脫歐後勞動力短缺等因素導致英國供應鏈混亂，加上民眾搶購燃料，英國燃料供應短缺。英國諾丁漢郡有油站決定優先為前綫人員入油，確保前綫人員有足夠燃料駕駛汽車上下班。

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英國廣播公司（BBC）報道，諾丁漢郡薩頓因阿什菲爾德（Sutton-in-Ashfield）一間英國石油（BP）油站，決定回應醫護等前綫人員的需求，在能源短缺的情況下優先為他們入油。

油站負責人Sivapalan Krishanand表示，他的妻子也在英國國民保健服務（NHS）工作。他深明前綫人員每日通勤往返醫院及寓所時，駕駛車輛的重要性。

他特別提到醫護準時上下班才能確保醫療系統運作順暢，又表示：

醫護需要照顧（病人），所以我暫停服務其他客戶，開始只為關鍵工作者入油。 （Staff need to look after [people]... so I stopped serving the other customers and started serving only the key workers.）

據悉，醫護等前綫人員需要向油站職員出示其證件，核實身份後才能於油站入油。

英國躁漢揮刀怒斥打尖司機 燃料短缺油站排長龍 【下一頁】

當地一名護理機構負責人馬什（Scott Marsh），早前也在社交媒體呼籲油站協助前綫人員入油。

馬什共聘請35個護理員探訪區内容易染病的高危人士，但護理員現時需要排長時間隊等入油。他希望油站可讓護理員減少輪候時間，讓他們能夠準時到達目的地為有需要人士提供護理服務。

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責任編輯：鄭錦玲