英國保就業計劃結束 失業率恐急升

英國政府早前因應新冠肺炎疫情推出保就業補貼計劃，代僱主向休假員工出糧。但保就業補貼計劃於周四（30日）正式結束，外界憂慮英國政府停止補貼計劃後，部分尚未完全復甦的行業前境未明，或會引發新一波裁員潮及導致失業率急升。

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英國的保就業補貼計劃（furlough scheme），會向因疫情而休假的僱員支付8成薪金，每名員工每月最多獲2,500英鎊（約2.7萬港元）補貼。政府7月將薪金補貼比例下調至7成，僱主需支付1成薪金。政府於上月及本月的薪金補貼比例進一步降至6成，僱主需支付2成。

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，保就業計劃斥資約700億英鎊（約7,362億港元），補貼超過1,100萬名員工。他指該計劃於周四正式完結，日後考慮為受疫情重創的企業提供進一步支援。

根據英國國家統計局（ONS）估計，9月仍有100萬員工休假領取補貼，將於計劃結束後受影響。

ONS數據指，英國現時有逾100萬職位空缺，創歷史紀錄新高。當中款待業及運輸業空缺增幅最強勁，3個月內增加逾75%。但研究機構Pantheon Macroeconomics英國首席經濟學家圖姆斯（Sam Tombs）質疑，經濟復甦程度未必足以使所有本來休假的員工復工。

再加上英國政府10月初停止發放20英鎊（約210港元）的統一福利救濟金（Universal Credit）、以及能源支出上漲，料會使經濟環境惡化。

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提供寵物出國外遊服務的Animal Aircare主管安德魯（Mark Andrew）表示，目前航空業仍未完全復甦，雖然現時公司是因保就業計劃而暫未裁員，但計劃結束後不排除會解僱員工以節省成本。

英國自由民主黨議員財政部發言人渣甸 （Christine Jardine）向辛偉誠致函，建議延長補貼航空業、旅遊業等受疫情重創的10個行業半年，預計將額外斥資6億英鎊（約63億港元），否則將出現新一波失業潮。

責任編輯：郭麗明