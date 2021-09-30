  • 31°C
香港時間 : 2021930日 (四) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國保就業計劃結束 失業率恐急升

環球社會熱點 18:35 2021/09/30

分享：

英國政府早前因應新冠肺炎疫情推出保就業補貼計劃，代僱主向休假員工出糧。但保就業補貼計劃於周四（30日）正式結束，外界憂慮英國政府停止補貼計劃後，部分尚未完全復甦的行業前境未明，或會引發新一波裁員潮及導致失業率急升。

英國出動軍隊運送汽油 油站壓力開始緩和（第二版） 【下一頁】

英國的保就業補貼計劃（furlough scheme），會向因疫情而休假的僱員支付8成薪金，每名員工每月最多獲2,500英鎊（約2.7萬港元）補貼。政府7月將薪金補貼比例下調至7成，僱主需支付1成薪金。政府於上月及本月的薪金補貼比例進一步降至6成，僱主需支付2成。

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，保就業計劃斥資約700億英鎊（約7,362億港元），補貼超過1,100萬名員工。他指該計劃於周四正式完結，日後考慮為受疫情重創的企業提供進一步支援。

根據英國國家統計局（ONS）估計，9月仍有100萬員工休假領取補貼，將於計劃結束後受影響。

ONS數據指，英國現時有逾100萬職位空缺，創歷史紀錄新高。當中款待業及運輸業空缺增幅最強勁，3個月內增加逾75%。但研究機構Pantheon Macroeconomics英國首席經濟學家圖姆斯（Sam Tombs）質疑，經濟復甦程度未必足以使所有本來休假的員工復工。

再加上英國政府10月初停止發放20英鎊（約210港元）的統一福利救濟金（Universal Credit）、以及能源支出上漲，料會使經濟環境惡化。

英國躁漢揮刀怒斥打尖司機 燃料短缺油站排長龍 【下一頁】

提供寵物出國外遊服務的Animal Aircare主管安德魯（Mark Andrew）表示，目前航空業仍未完全復甦，雖然現時公司是因保就業計劃而暫未裁員，但計劃結束後不排除會解僱員工以節省成本。

英國自由民主黨議員財政部發言人渣甸 （Christine Jardine）向辛偉誠致函，建議延長補貼航空業、旅遊業等受疫情重創的10個行業半年，預計將額外斥資6億英鎊（約63億港元），否則將出現新一波失業潮。

責任編輯：郭麗明

相關文章

Google更新演算法 優先排序旗下產品内容
今日
Google更新演算法 優先排序旗下產品内容
【國會暴動】着美國家隊衫參與遭點相 菲比斯隊友認罪
今日
【國會暴動】着美國家隊衫參與遭點相 菲比斯隊友認罪
【新冠疫苗】美CDC籲孕婦接種 降染疫死亡風險
今日
【新冠疫苗】美CDC籲孕婦接種 降染疫死亡風險
美國眾議院通過暫緩債務上限 惟參議院仍卡關
今日
美國眾議院通過暫緩債務上限 惟參議院仍卡關
CNN放棄營運澳洲FB專頁 避誹謗法律風險
今日
CNN放棄營運澳洲FB專頁 避誹謗法律風險

你可能感興趣

Google更新演算法 優先排序旗下產品内容
今日 16:31
Google更新演算法 優先排序旗下產品内容
【國會暴動】着美國家隊衫參與遭點相 菲比斯隊友認罪
今日 16:08
【國會暴動】着美國家隊衫參與遭點相 菲比斯隊友認罪
【新冠疫苗】美CDC籲孕婦接種 降染疫死亡風險
今日 16:05
【新冠疫苗】美CDC籲孕婦接種 降染疫死亡風險
失業 就業 裁員 酒店 網絡熱話 經濟 保就業 英國 補貼 失業率

下一篇文章

厄瓜多爾監獄爆發史上最嚴重騷亂 最少116人死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
岸田文雄對華不再友好 經濟政策支持財政改革
岸田文雄對華不再友好 經濟政策支持財政改革
【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加
【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加
美國民主黨內起紛爭 基建方案難闖過眾議院
美國民主黨內起紛爭 基建方案難闖過眾議院
新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間18:00）
【BNO移民英國】農場出平均月薪5.5萬 請工人摘西蘭花
【BNO移民英國】農場出平均月薪5.5萬 請工人摘西蘭花