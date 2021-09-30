▲ 【螞蟻招聘】螞蟻集團夥中大招聘逾百個技術職位 部分供應屆畢業生申請

螞蟻集團公布，與中文大學合作，擬透過中大招聘研發工程師等技術職位，部份面向中大學士及碩士應屆畢業生，希望協助香港培養金融科技人才。螞蟻集團表示，招聘職位逾100個，職位就業地點包括深圳、上海、浙江杭州及四川成都等內地一線大城市。

螞蟻集團表示，在首輪與中大合辦的招聘中，推出7個職位包括高級Java開發工程師、高級技術內容工程師、測試開發工程師、前端開發工程師、集成項目經理、產品專家以及Java研發工程師等，全部隸屬螞蟻集團。當中前6個職位的應徵者需具兩年至五年相關工作經驗，面向已畢業的中大舊生，而Java研發工程師則屬校園招聘職位，歡迎中大學士或碩士的應屆畢業生申請。

螞蟻集團粵港澳大灣區戰略發展和政府事務執行副總裁陳婉真表示，螞蟻集團在金融科技領域發展多年，一向重視培育人才，而十四五規劃支持香港建設國際創新科技中心，同時也致力推動粵港澳大灣區的創新科技發展，香港金管局亦有「金融科技2025」規劃，期望增加人才。她期望螞蟻集團和中大的初步合作，可為香港年輕一代畢業生提供大灣區以至內地大城市從事金融科技工作的機會。

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編輯：麥德銘

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