【職場熱話】老細忽然迷信 擺放風水擺設濕濕碎 開會要揀特定生肖

疫情持續，經濟活動未能重回正軌，導致不少公司生意大受打擊，甚至倒閉。科學的方法行不通，有老闆便嘗試尋求風水幫助，借用玄學智慧，改變現況。有網民在討論區發帖文，指老闆從年頭起突然變得十分迷信，迷信程度令樓主

樓主表示，公司老闆從年頭開始，不知原由地突然變得十分迷信。樓主大指，擺放風水擺設跟編排同事坐位都純屬基本配置。

最近，老闆會在開會時，在門口標明那種生肖的同事不可一同入會議室開會，而相關同事只可透過網上的形式一同參與會議，當有問題時，亦只能打字提出。

樓主再透露，從前老闆與同事的關係亦十分好，但由他變得迷信後，就再沒有跟特定同事一同吃飯，原因是風水師傅指他們不夾，要老闆可避則避。

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但故事還未完結，樓主指出，公司近日要聘請一名會計，老闆都列出各項要求後，特意補充在約見面試前需問應徵者的生肖，擔心生肖相沖，影響到他。

樓主表示，擺風水可能可以幫到公司生意，但質疑是否有必要連同事都要跟隨風水命理，認為老闆行為過份誇張。

帖文一出 ，便即引起網民熱議。有不少網民就表示自己公司老闆都相信風水，但情況就未達樓主老闆程度。其中，有網民指出「真係有啲老闆特登揾啲夾自己嘅人先至請。問過風水師傅先請，有錢人咁做好正常。」，亦有網民嘲諷「屬牛屬羊唔準加班 !」。

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責任編輯：鍾倩婷