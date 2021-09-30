曾冠名贊助《大叔的愛》借出場地拍攝 Q房網宣布撤出香港 總部及後勤支援服務下月底暫停

今年6 月底時播放的ViuTV劇集《大叔的愛》引發全城熱話，成功掀起全港追劇的空前熱潮，而且刷該電視台開台以來的收視紀錄。當時《大叔的愛》是由Q房網冠名贊助，劇中主要寫字樓場景也於Q房網的香港總部拍攝。



劇集播出後，Q房網的知名度提高，但該公司突然於周四（30日）發出公告，指集團為專注國內業務發展，香港市場將改以特許經營店模式運作，由前線員工自己組建公司繼續營運部分門店，設於銅鑼灣的香港總部及後勤支援服務會於2021年10月29日後停止運作，公司會按照香港勞工法例遣散受影響之員工，而隨後將會成立特別部門及委托會計師事務所，為前線員工及客戶處理一切未收回之佣金，並會按相關協議發放佣金予相關前線員工及相關一手回贈予相關客戶。

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Q房網指，集團希望改以特許經營店的方式，讓有志延續Q房網理念的香港員工繼續以自主工作的形式運作。如未有前線員工自組公司經營的門店即會於10月15日前停止營運，曾委託Q房網放盤並交託鎖匙的業主，可前往相關Q房網門店取回委託放盤的鎖匙。

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Q房網指，集團進駐香港六年來，一直以「實現更多不可能」的理念，為客戶帶來地產代理業務的新體驗，無論在銷售策略、營運模式及在市場策略推廣上，均為香港地產代理業務注入新思維，引領市場走得更快更前，讓客戶帶來更多驚喜。

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集團位於銅鑼灣的香港總部及後勤支援服務會於10月29日(五)後停止營運，公司會按照香港勞工法例遣散受影響之員工，同時本司會成立特別部門及委託會計師事務所繼續為公司追收應收佣金，並按照相關協議發放佣金予相關前線人員，及有關一手回贈予相關客戶。客戶如有任何查詢，歡迎致電或WHATSAPP 29961123。

Q房網於香港成立初期，由陳坤興擔任香港董事總經理，今年5月時，陳坤興以私人理由不再續約，退任以上位，並由於本港地產代理行業擁25年經驗的楊永健接任。

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記者：陳詠妍