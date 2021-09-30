【業績│新創建】新創建去年多賺3.5倍　派末期息0.3元、周息率達8.1厘

▲ 【新創建659】新創建去年多賺3.5倍 派末期息0.3元、周息率達8.1厘

新創建 （00659） 公布截至6月底的全年業績，期內持續經營業務收入按年增24.7%至281.97億元；應佔經營溢利約52.26億元，按年增長 49%；純利約11.47億元，按年增3.5倍；每股盈利約0.29元；派末期息每股0.30元，按年增3.4%，連同中期息，全年共派0.59元。

以今日收市價7.21元計，周息率約8.1厘。

新創建上個財年出售多項非核心資產套現142億元

新創建稱，在核心業務中，自去年5月恢復收取車輛通行費後，道路業務整體交通流量迅速恢復，加上富通保險強勁並且優於整體行業的香港本地業務及全年貢獻，推動核心業務應佔經營溢利按年上升34%至42.24億元。

在策略組合中，應佔經營溢利按年大幅上升172%至10.02億元，主要歸因物流業務穩定增長；港怡醫院營運持續提升以及免稅店實施嚴格成本控制措施，令設施管理業務表現有所改善；受惠於部份聯營公司及合營企業的應佔業績因復甦而有所回升，以及公平值收益淨額增加；及出售巴士和渡輪業務後，交通業務不再帶來虧損。

新創建提到，2021 財政年度出售多項非核心資產進一步優化業務組合，總代價約為142億元，部份所得款項將用作增加資本，並支持其可持續及漸進的股息政策。完成出售廈門集裝箱碼頭集團後，集團將全面撤出於港口相關項目的所有投資。

商務飛機租賃Goshawk拓資產管理

新創建稱，杭州繞城公路頂級的服務區將於今年底前投入服務；商務飛機租賃Goshawk 透過多元化的客戶組合、專注於年輕機齡的窄體飛機以及開拓創新融資解決方案，航空業務應佔經營溢利上升18%至4.96億元，未來Goshawk會探索新的收入來源，如資產管理，以提高業務回報。

建築業務方面，新創建稱，疫情有礙於新招標項目推出市場，但對協興集團中長期前景抱持的樂觀態度，隨著政府決心通過增加土地和公營房屋供應，對建築需求在長遠仍保持樂觀，預期協興集團將會受惠。

新創建估計，疫情壓抑的保險需求強勁，當疫情消退後，通關將對香港保險業和富通保險帶來提振作用。未來集團將繼續於內地尋求機遇，尤其在大灣區內，以進一步投放資源並擴展業務。

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編輯：李哲毅

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