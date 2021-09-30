【中國國債】財政部擬於10月19日 來港發行40億美元國債

▲ 國家財政部擬於10月19日來港發40億美元債，反應備受關注。

國家財政部今天（9月30日）公布，擬於10月19日來港發行40億（美元，下同）美元的主權債券，分4個期限，包括3年期、5年、10年及30年。恒大 （03333） 近期爆發財困危機，市傳為今個月內第2筆美元債未有如期支付利息，令離岸美元債備受衝擊，財政部於此時快將發行幾近零風險的優質美元債，外資反應備受關注。

人行央票超購近5倍【下一頁】

去年10月中財政部也推60億元債，當中3年期的發行額為12.5億元，收益率0.425厘；5年期推22.5億元，收益率0.604厘；10年期發20億元，收益率1.226厘，以及30年佔5億元，收益率2.31厘。而中標息率較同期美債上浮約25到80個基點，訂單規模達發行量的4.7倍，即接獲282億元總申請額，超購3.7倍。

財政部自從於2017年重啟美元債券以來，今年將是連續第5年向境外全球金融機構等大戶推美元債。順帶一提，去年財政部發行60億元主權債，當時彭博等外電指，承銷團的安排行首次沒有滙豐（HSBC），轉由渣打作主承銷商，其時因孟晚舟等事件惹來外界廣泛猜測。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪