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【職場熱話】實習生準時在家開工 Signal死server打不到卡 被上司當遲到扣人工

理財智慧 19:54 2021/09/30

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疫情雖然有所好轉，但依然有公司採取在家工作的方式。打工仔可以在家工作，節省交通時間，固然是一件好事，但上司對員工有否準時上班，專心工作，亦出盡法寶，各施各法。近日，有網民於討論區貼文，大呻在家工作的悲慘經歷，引來不少關注。

 

樓主是一名實習生，工作的公司正公司採用輪流在家工作模式。為證實員工有準時開始工作，上司要求在家工作的同事在工作前，影一張開住公司內部網站的照片，然後傳送至Signal群組「打卡」。

 

但樓主由於Signal server問題，未能將照片順利傳送出。當下，樓主已立即使用公司電郵傳送「打卡」照俾上司，但上司卻指，非通過Signal傳送出的照片便不承認。

 

【延伸閱讀】【職場熱話】下班時間不能早過上司 打工仔準時收工被刁難 網民：公司文化有問題【下一頁

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最後，樓主因為在上班時間後5分鐘，都未能將「打卡」照片傳送出，而被當遲到，扣減人工100元。

 

不少網民知道樓主的遭遇後，都批評該名上司黑心、不懂變通，並認為僱主是有意借機扣人工。

 

【職場熱話】 屢被上司揭私隱 同事感困擾 網民：習慣便好【下一頁

 

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

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責任編輯：鍾倩婷

 

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