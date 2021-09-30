【職場熱話】實習生準時在家開工 Signal死server打不到卡 被上司當遲到扣人工

疫情雖然有所好轉，但依然有公司採取在家工作的方式。打工仔可以在家工作，節省交通時間，固然是一件好事，但上司對員工有否準時上班，專心工作，亦出盡法寶，各施各法。近日，有網民於討論區貼文，大呻在家工作的悲慘經歷，引來不少關注。

樓主是一名實習生，工作的公司正公司採用輪流在家工作模式。為證實員工有準時開始工作，上司要求在家工作的同事在工作前，影一張開住公司內部網站的照片，然後傳送至Signal群組「打卡」。

但樓主由於Signal server問題，未能將照片順利傳送出。當下，樓主已立即使用公司電郵傳送「打卡」照俾上司，但上司卻指，非通過Signal傳送出的照片便不承認。

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最後，樓主因為在上班時間後5分鐘，都未能將「打卡」照片傳送出，而被當遲到，扣減人工100元。

不少網民知道樓主的遭遇後，都批評該名上司黑心、不懂變通，並認為僱主是有意借機扣人工。

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責任編輯：鍾倩婷