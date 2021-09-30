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投資初哥問投資心法　黃國英稱緊記4件守則

股市 16:40 2021/09/30

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有投資初哥留言問投資組合建議，星級基金經理黃國英分享投資心法，參與投資買賣想增勝算，有4個守則要遵守，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：

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57：28 - 觀眾問股：日股 Sony、大金、Nikon、三菱、Canon 五隻邊隻好？

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欄名 : 3分鐘睇股

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