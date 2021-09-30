【業績│本港地產股】新世界去年基本溢利升6%至68億元、末期息升至1.5元　中港合同銷售額均超標

▲ 【業績│本港地產股】新世界去年基本溢利升6%至68億元、末期息升至1.5元

新世界發展 （00017） 截至6月底止年度，基本溢利升5.9%至67.78億元，股東應佔溢利升6.9%至11.72億元，收入升15.6%至682.33億元。新世界末期息升1.4%至1.5元，全年派息2.06元，集團稱會維持現有可持續及漸進式的派息政策。

新世界去年香港應佔物業合同銷售金額為約424億元，超越200億元的年度香港合同銷售目標元，主要來自住宅項目柏傲莊、傲瀧以 及甲級寫字樓項目荔枝角道888號。截至6月底，集團在香港的待售住宅單位合共111個，當中由集團銷售團隊主理的項目住宅單位佔73個。集團中國内地整體物業合同銷售金額為約202億元人民幣，亦超越全年目標。

集團去年非核心資產出售約為180億元，超越130億至150億元的全年目標。行政總裁鄭志剛指，未來會維持每年出售80億至100億元的非核心資產。

可動用資金合共約1,186億元，包括現金及銀行結餘約620億元及可動用的銀行貸款約566億元。集團淨負債比率從2020年6月底的41.6%降至35.6%，未年料維持約四成水平。

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