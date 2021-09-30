  • 32°C
香港時間 : 2021930日 (四) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│本港地產股】新世界去年基本溢利升6%至68億元、末期息升至1.5元　中港合同銷售額均超標

股市 16:38 2021/09/30

分享：

【業績│本港地產股】新世界去年基本溢利升6%至68億元、末期息升至1.5元

新世界發展 （00017） 截至6月底止年度，基本溢利升5.9%至67.78億元，股東應佔溢利升6.9%至11.72億元，收入升15.6%至682.33億元。新世界末期息升1.4%至1.5元，全年派息2.06元，集團稱會維持現有可持續及漸進式的派息政策。

新世界去年香港應佔物業合同銷售金額為約424億元，超越200億元的年度香港合同銷售目標元，主要來自住宅項目柏傲莊、傲瀧以 及甲級寫字樓項目荔枝角道888號。截至6月底，集團在香港的待售住宅單位合共111個，當中由集團銷售團隊主理的項目住宅單位佔73個。集團中國内地整體物業合同銷售金額為約202億元人民幣，亦超越全年目標。

集團去年非核心資產出售約為180億元，超越130億至150億元的全年目標。行政總裁鄭志剛指，未來會維持每年出售80億至100億元的非核心資產。

可動用資金合共約1,186億元，包括現金及銀行結餘約620億元及可動用的銀行貸款約566億元。集團淨負債比率從2020年6月底的41.6%降至35.6%，未年料維持約四成水平。

相關文章：【新世界17】新世界成立非牟利房社企「新世界建好生活」股價升逾4%　讓年輕人更易置業

相關文章：【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）

相關文章：【大灣區】新世界與中國太平共同拓展大灣區　瞄準醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務 

*同場加映* 【ET開市直擊】- 北水停、港股靜 美股十月有冇景？（附Time code） 

 

港股 業績公布 傳統經濟股 派息 本港地產股 新世界 新世界發展（00017）

上一篇文章

投資初哥問投資心法　黃國英稱緊記4件守則

下一篇文章

市況波動怎揀股？黃國英推介5隻港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？
【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？
【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【恒大3333】彭博點名十大高危內房股　誰有機會成為下一隻「恒大」？
【恒大3333】彭博點名十大高危內房股　誰有機會成為下一隻「恒大」？
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級　清盤後剩餘價值為零
【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級　清盤後剩餘價值為零