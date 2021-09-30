Don Don Donki將在荃灣開設迴轉壽司　全球首間10月29日開幕

香港人愛日本的程度就是，每當去日本旅行都稱之為「返鄉下」，疫情原故無法外遊，有人笑稱到Donki閒逛就當自己在外地旅行。現時想感受日本氣息就有新方法，Donki今日公布將於10月29日，在荃灣海之戀商埸，開設全球金，或者會成為荃灣的新地標！

【一家四口 離家出走】Donki在港大肆擴張 【見下頁】

Don Don Donki的Don Don Donki名為Sen Sen Sushi，目前已在設立Facebook Page。據網上資料，店舖即將進駐鄰近荃灣西鐵站的海之戀商場。壽司店位於商場2樓，佔地380平方米，設181個座位。

而食物方面主打90款季節新鮮壽司，Don Don Donki 除了在世界各地搜羅油脂分布完美、與壽司醋飯能成為最佳搭配的的藍鰭吞拿魚之外，更有招牌推介新鮮度極高的三文魚壽司、炙燒及刺身北海道帶子壽司等款式每碟$12。

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至於其他食材 如壽司飯也十分講究，大米選用來自北海道的七星米，具有良好光澤、黏性和甜味的平衡，加入北海道產的利尻昆布，和鹿兒島縣的鰹節混合而成的高湯烹煮，配上用純米大吟釀及兩種紅醋混合而成的壽司醋，打造出風味和味道的黃金比例。

據知，門店將定期舉行不同活動，如鮮魚解體及炙燒表演等，店內亦會以「日本魚市場與海底世界」為主題，通過聲光影的配合打造一個充滿娛樂性的空間。

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