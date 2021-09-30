【投資心理學】盲目跟風與羊群心理 學做理性投資者

在心理學上有一個常見的心理現象「從眾心理」，也是我們經常聽到的羊群心理。因為羊群是一種集體性的動性，牠的天性是永遠跟隨領頭羊的表現，即使領頭羊的行為對或錯也會跟從。有社會學家也印證了相關理論可以應該在我們身上，在社會實驗上安排十五個人站在街角向天舉目一小時，當中有接近一半的路人會停下來望向上，發現我們同時也會不自覺受到羊群心理的影響。在股市中，散戶也經常有「羊群心理」，在樓市暢旺的時候，不理行業或公司的表現，跟隨其他人盲目跟風投資。

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市場情緒與泡沫

除了不同的基本面分析外，市場情緒也是一個重要決定股價的重要因素，投資者每日吸收大量的金融資訊，無意中也會受到影響。現今已有不少的書籍也證明了投資者的情緒與投資行為的關係。例如前陣子在網上討論區，在年初因為美國科技股爆升，Cathie Wood被封為「連登契媽」，不少網民都追棒ARKK的股價，在「帶風向」的影響下，更多網友進一步購買，令估價形成泡沫。自二月起，ARKK的股價一直受壓，網民也不再追棒，最終泡沫爆破，Cathie Wood也由「連登契媽」變為「阿木」。

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接火棒的心理

為什麼人面對可能已存在的泡沫股價，仍有人會考慮高追。最主要的原因是認為有人會「接火棒」，透過一直宣傳，股價就一直上升，即使在較高的價位買入，仍然可能有其他人會入市「接火棒」。直到一刻羊群效應覆蓋全社會的時候，而沒有人再接捧的時候，便會泡沫結束。例如特斯拉(TSLA)，曾經市盈率高達800倍，估價是其他車廠的8至20倍，股價曾經高見900.4，現在已回到每股781.31的水平。

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服於集體

服於集體是一個在現實上常見的現象，因為即使面對虧損仍可以提供更多的安全感，有如「you will never walk alone」的感覺，因為每個人都不希望自己與別不同、被孤立、被排外等。從眾的行為令投資者放棄了自己的獨立思考，容易令股市出現泡沫，增加了市場的波動。例如在牛市的時間會從眾而熱情高漲，熊市時則人心惶惶。。例如曾經在部分討論區，有網友會分享自己的虧損情況，下面總有人留言安慰樓主，因為他們比樓主損失更多。

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消息不對稱

有人認為「消息不對稱」也是投資中羊群心理的其中一個成因，例如有一些投資者看到個別公司的股價在沒有任何利好/壞的情況下異動，會認為是其他人更具有信息優勢的人買入或賣出，認為他們早著先機或有甚麼未知的資訊，而導致羊群效應的出現。「消息不對稱」令到股價會在無原因的情況下異動。

應付羊群效應: 被動投資

有別於羊群效應只著眼短期的回報，股價會因為投資者的情緒在短時間大幅波動。為了避免受到短期股價波動的影響，投資者可以考慮以被動投資的方式進行投資，例如月供基金或股票。以月供的方式投資，由於每月投入的金額一樣，每月以同樣的金額買投資品，最終會以一個平均價買入股票/基金，因此避免了短期價格波動對整體投資的影響，同時，由於每月的成本一樣，變相投資情緒也會較平靜。

應付羊群效應: 設立止賺和止蝕位

作為理性的投資者，在每項投資都應該設立止盈和止蝕位，盡量理性去控制自己的盈虧。永遠不要認為「仲有得升? 賺少左」因為即使世界上最出名的投資者都不可以在最高點賣出和最低點買入，盡量有限度去控制理性看待市場的回報和虧損。同時，投資者應該以長線投資為大前題，正如前面提及，羊群心理主要反映在短期的波動，不要盲目跟風，盡量減低投資的風險。

應付羊群效應: 由專業人士管理或增長知識

作為投資者可以考慮由專業人士管理投資組合，專業人士理應比我們有更好的金融知識，較少受到羊群心理的影響，例如不少基金會定時去審視自己的投資組合。同時，如果投資者也可以考慮強化自己的金融知識，有別於閱讀所謂大師撰寫的投資手冊，是閱讀一些可以豐富自己金融知識的書籍，建立自己獨有的投資觀念和理念，嘗試以務實的方式作出分析，避免麻目跟風。

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責任編輯：陳佳恩