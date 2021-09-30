【人幣定存】6個月人幣定存最高息2.75厘 中資行追趕加息尾班車

▲ 招商永隆加半年人民幣定存年息0.1厘至2.75厘，晉級高息王。

內地7天黃金周長假於明天（10月1日）開始，適逢季結，令跨境人民幣拆息今天（9月30日）抽升，而港銀的人民幣加息搶存戰也停不了，更頻現破頂息，招商永隆昨天（29日）加6個月人民幣定期存款年息0.1厘，新息率至2.75厘，隨即超越星展及信銀國際的2.7厘年息，頓變冠絕全城的息率。專家預計加息浪將持續至第4季，因美滙指數突破94大關，再創一年新高，變相令包括人民幣等非美貨幣偏軟，而滙弱息升，導致業界逆市加息搶攻。

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本周雖僅得4個交易日，卻有5間中小行加息，包括港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）率先於本周一（27日）大幅上調3個月人幣定存年息0.28厘，新息率至2.68厘，問鼎第2大高息王。同日，信銀國際調高6個月人幣定存年息0.15厘、一年息率微加0.05厘，兩存期劃一報2.7厘。

及至昨天，交銀香港也追趕加息尾班車，略加半年及一年人幣定存年息0.08厘，齊報2.48厘。而集友則推快閃優惠，半年年息享2.65厘、一年息率有2.6厘。

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專家料搶存戰將延至今年底，畢竟內地新公布PMI轉差，累人民幣走弱，今午暫報6.4673。疊加美債息抽升，刺激美元升至約一年高位。復添人民幣產品密集出台，例如跨境理財通蓄勢待發；再者，10月18日A股期貨面世，10月20日國家財政部來港發行60億元（人民幣，下同）國債，10月29日富時正式納國債入主流債券指數。正因人民幣需求大，遂料大小行全方位搶存備戰。

總結9月的吸存戰，連大行也爭相應戰，目前7天人幣定存以滙豐（HSBC）的11厘年息高踞榜首；1個月年息是富邦的4.88厘領先；3個月年息以星展的2.7厘居首；半年年息是招商永隆的2.75厘稱霸；一年息率更呈3冠王，南商、信銀國際及華僑永亨皆報2.7厘。而綜觀今天3個月、半年及一年的離岸人民幣拆息皆逾3厘，凸顯大小行在牌面上未至於蝕息鬥搶。

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不過，全周另有兩間中小行減人幣定存息，建行亞洲兩連減，削低1個月年息0.2厘至險守兩厘，3個月年息減0.08厘至2.4厘；印度ICICI銀行更狠劈3個月或以上人幣定存年息1.65厘，新息率乍現0.25厘低位。

展望人民幣後向，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，維持人民幣於3個月見6.4，未來半年至1年挑戰6.3高位，長線目標5.6。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪