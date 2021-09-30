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【香港零售】港8月零售銷貨價值按年升11.9%　勝市場預期按年增6.4%

商業 16:36 2021/09/30

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本港8月的零售業總銷貨價值按年升11.9%，勝於市場預期按年增6.4%。（黃建輝攝）

本港8月的零售業總銷貨價值按年升11.9%，勝於市場預期按年增6.4%。政府統計處公布，8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為286億元，較去年同月上升11.9%。

【香港零售】港7月零售銷貨價值按年升2.9%　遠低於市場預期按年增10%

在2021年8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.4%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為21億元，較2020年同月上升16.5%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2021年8月與2020年8月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升28.0%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升10.1%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.3%）；其他未分類消費品（上升30.7%）；百貨公司貨品（上升7.5%）；服裝（上升35.7%）；藥物及化妝品（上升13.6%）；燃料（上升21.0%）；傢具及固定裝置（上升6.5%）；書報、文具及禮品（上升27.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升62.3%）；中藥（上升26.7%）；以及眼鏡店（上升60.4%）。

另一方面，2021年8月與2020年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌8.0%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌0.4%）。

政府發言人表示，受惠於消費券計劃的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在八月明顯加快至11.9%。本地疫情維持穩定及勞工市場狀況改善亦有幫助。

展望未來，發言人指出消費券計劃應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意欲。然而，維持疫情受控對零售業及整體經濟的全面復蘇至為重要。因此，社會須努力實現更廣泛的疫苗接種。

【香港零售】消費券帶動商舖銷情倍增　業界料8月零售銷貨值好轉

【香港零售】港6月零售銷貨價值按年升5.8%　網銷佔總額8.1%

責任編輯：李智美

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