【有盈退休】曾智華：退休理財 鋼鐵陣容

上周，老編指示，《iMoney》問卷調查顯示，讀者要求多點退休理財訊息及提議。

易！剛剛到香港青年協會做了分享，主題正是「中產退休理財」。與會者，全部屬準備或已經退休夫婦，經濟能力屬「千萬富翁類」（即至少擁有供滿自住物業及1,000萬元退休金），需要計劃如何安全無憂抵達人生終點。

在座有一對典型夫婦，於是，小弟就用他倆做例子，先問：「以現在生活水平及質素，你們要求每月有幾多錢用，才覺安心？」

「5萬元！」兩夫婦異口同聲喊出。

千萬現金分3份投資

「得！傳授一個『鋼鐵陣容』給大家。執行以下理財規劃，一定要守紀律，絕不能三心兩意，更忌貪心，將錢調去搞為甚麼『高風險回報』！任何投資顧問遊說都要狠心拒絕。因為，他們全部首要目的皆甚麼『搵你錢』而絕非『替你搵錢』！必須搵清楚！」

在座個個聽到「眼眨眨」，「1,000萬元。首先撥400萬買政府年金，這樣，每月先有2.3萬元入息，直至至你安息，絕無風險，月月準時過數（筆者是最佳例子！）另外，買400萬元以下股份組合：中電控股（00002）、中華煤氣（0003）、港鐵公司（00066）、領展（00823）。頭三隻，為政策傾斜股，政府一定要她們好，有盈利，因屬民生必需股，故有保障利潤計劃。事實，坊間所有大機構（各大學、NGO、宗教機構等……）的投資組合，必有這三隻股。至於領展，也屬民生股，獨具特色為運作百分百透明，沒有大股東，沒人可以上下其手出蠱惑，兼且，限定派息比例，事事均真，絕對放心。」

見到在座個個點頭，不過，同意未必會做。

「400萬股票，不計升值或派紅股，也應有1.3萬元利息一個月，加年金入息，已共3.6萬元！再買100萬銀債，每月又有3,000元，共3.9萬元。最後，將供滿的物業『逆按揭』，1,000萬價值的，每月有2.2萬元收，直至你離世；以上安安穩穩共收每月6.1萬元！剩下流動100萬元，若有任何投資良機閃現（例如上周一股市急跌）又或生活中有緊急時備用。

以上方法，足令有紀律執行者優悠活到離世！

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