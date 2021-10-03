  • 29°C
香港時間 : 20211003日 (日) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有盈退休】曾智華：退休理財 鋼鐵陣容

名人薈萃 12:07 2021/10/03

分享：

上周，老編指示，《iMoney》問卷調查顯示，讀者要求多點退休理財訊息及提議。

易！剛剛到香港青年協會做了分享，主題正是「中產退休理財」。與會者，全部屬準備或已經退休夫婦，經濟能力屬「千萬富翁類」（即至少擁有供滿自住物業及1,000萬元退休金），需要計劃如何安全無憂抵達人生終點。

在座有一對典型夫婦，於是，小弟就用他倆做例子，先問：「以現在生活水平及質素，你們要求每月有幾多錢用，才覺安心？」
「5萬元！」兩夫婦異口同聲喊出。

千萬現金分3份投資

「得！傳授一個『鋼鐵陣容』給大家。執行以下理財規劃，一定要守紀律，絕不能三心兩意，更忌貪心，將錢調去搞為甚麼『高風險回報』！任何投資顧問遊說都要狠心拒絕。因為，他們全部首要目的皆甚麼『搵你錢』而絕非『替你搵錢』！必須搵清楚！」

在座個個聽到「眼眨眨」，「1,000萬元。首先撥400萬買政府年金，這樣，每月先有2.3萬元入息，直至至你安息，絕無風險，月月準時過數（筆者是最佳例子！）另外，買400萬元以下股份組合：中電控股（00002）、中華煤氣（0003）、港鐵公司（00066）、領展（00823）。頭三隻，為政策傾斜股，政府一定要她們好，有盈利，因屬民生必需股，故有保障利潤計劃。事實，坊間所有大機構（各大學、NGO、宗教機構等……）的投資組合，必有這三隻股。至於領展，也屬民生股，獨具特色為運作百分百透明，沒有大股東，沒人可以上下其手出蠱惑，兼且，限定派息比例，事事均真，絕對放心。」
見到在座個個點頭，不過，同意未必會做。

「400萬股票，不計升值或派紅股，也應有1.3萬元利息一個月，加年金入息，已共3.6萬元！再買100萬銀債，每月又有3,000元，共3.9萬元。最後，將供滿的物業『逆按揭』，1,000萬價值的，每月有2.2萬元收，直至你離世；以上安安穩穩共收每月6.1萬元！剩下流動100萬元，若有任何投資良機閃現（例如上周一股市急跌）又或生活中有緊急時備用。

以上方法，足令有紀律執行者優悠活到離世！

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

最新專欄文章 更多

退休理財 鋼鐵陣容
2021/10/02
退休理財 鋼鐵陣容
【有盈退休】曾智華：快樂地欣賞人事物
2021/09/18
【有盈退休】曾智華：快樂地欣賞人事物
快樂地欣賞人事物
2021/09/18
快樂地欣賞人事物
【有盈退休】曾智華：由有禮到黑面
2021/09/04
【有盈退休】曾智華：由有禮到黑面
由有禮到黑面
2021/09/04
由有禮到黑面
經濟 組合 大學 物業 煤氣 中電 港鐵 年金 曾智華 香港

上一篇文章

ASM太平洋收購 美國汽車自動感應器設備商AEi

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】與地獄-有比較才會產生忌妒和痛苦(3)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【網絡熱話】凌晨打的由尖嘴到堅城 經黃大仙收費202蚊 港男嫌三嫌四 網民：兩舊水仲想點呀？
【網絡熱話】凌晨打的由尖嘴到堅城 經黃大仙收費202蚊 港男嫌三嫌四 網民：兩舊水仲想點呀？
【特色生意經】 午市人均消費閒閒地過千蚊 高級餐廳靚茶配美食突圍 成富豪名人聚腳地
【特色生意經】 午市人均消費閒閒地過千蚊 高級餐廳靚茶配美食突圍 成富豪名人聚腳地
【樓市現象】 外籍人士遇上望全海景心頭好 前租客未搬走也照租 21000元租卿旺大廈兩房
【樓市現象】 外籍人士遇上望全海景心頭好 前租客未搬走也照租 21000元租卿旺大廈兩房
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎