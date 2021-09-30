尚宜138呎現樓單位　細絕北區　內櫳、景觀全睇清

由大鴻輝集團發展的上水尚宜今日公布價單及率先開放現樓單位，項目折實價由242.88萬元起，若承造最高九成按揭，首期不用25萬元即可入市。值得注意的是，項目最平單位見於2樓E室，單位實用面積138平方呎，屬開放式間隔，為新界北最細單位。

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發展商開放樓上一層的3樓E室現樓單位予傳媒，實用面積同樣為細絕北區的138平方呎，屬開放式間隔，單位入門即見長方形客飯廳，大門左側為開放式廚房，工作枱面呈曲尺設計，亦備有吊櫃、儲物櫃及嵌入式電器。而大門左邊為廁所，設有淋浴間，但不設窗。單位不設露台，長方形客飯廳連接大玻璃窗，增強採光，外望街景。

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據價單顯示，3樓E室定價較最平的2樓E室略貴，該單位價單定價為287.1萬元，價單呎價為20,804元；扣除最高12%折扣後，折實價252.648萬元，折實呎價則約18,308元。

尚宜現樓單位 實用面積 3樓A室 201平方呎【下一頁】 3樓E室 138平方呎【下一頁】

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