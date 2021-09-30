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尚宜示範單位多圖　開放式201呎連裝修同你睇

股樓投資 16:51 2021/09/30

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大鴻輝旗下上水尚宜開放現樓單位，其中一個為3樓A室，實用面積201平方呎，屬開放式間隔，單位不設露台或工作平台。 大門右面為廚房，採用淋浴間，而且有窗，為「明廁」設計，而牆身由石材舖砌。單位採用開放式廚房，配備家電爐件，如洗衣機、焗爐、抽油煙機、雪櫃、電磁爐等。 

值得留意的是，單位設有多塊玻璃窗，除了增強採光，又可以減少壓迫感。雖然單位為開放式間隔，但設計師以屏風分隔出客飯廳及睡房。 

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尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　發展商：幫助年輕人　售價與車位相若【下一頁

尚宜現樓單位 實用面積
3樓A室 201平方呎【下一頁
3樓E室 138平方呎【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 大鴻輝 尚宜

下一篇文章

尚宜138呎現樓單位　細絕北區　內櫳、景觀全睇清
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