尚宜示範單位多圖　開放式201呎連裝修同你睇

大鴻輝旗下上水尚宜開放現樓單位，其中一個為3樓A室，實用面積201平方呎，屬開放式間隔，單位不設露台或工作平台。 大門右面為廚房，採用淋浴間，而且有窗，為「明廁」設計，而牆身由石材舖砌。單位採用開放式廚房，配備家電爐件，如洗衣機、焗爐、抽油煙機、雪櫃、電磁爐等。

值得留意的是，單位設有多塊玻璃窗，除了增強採光，又可以減少壓迫感。雖然單位為開放式間隔，但設計師以屏風分隔出客飯廳及睡房。

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尚宜折實價242.88萬起 首期不用25萬 發展商：幫助年輕人 售價與車位相若【下一頁】

尚宜現樓單位 實用面積 3樓A室 201平方呎【下一頁】 3樓E室 138平方呎【下一頁】

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