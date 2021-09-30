▲ 【電子錢包】騰訊微信支付與銀聯雲閃付線下條碼實現互認互掃

內地加快推進電子錢包互聯互通，騰訊 （00700） 旗下微信支付宣布，已與銀聯雲閃付App正式實現線下條碼的互認互掃，用戶可於中國省會城市通過雲閃付App掃描微信收款碼完成支付。

微信支付表示，為促進支付服務市場發展，基於用戶交易安全與互信可靠的合作，正與銀聯雲閃付在支付、服務兩個層面推進更深入的互聯互通。接下來，微信支付還將繼續秉承開放態度，以安全為底線，積極拓展更多支付合作場景，為用戶提供更安全便捷的支付服務，助力推動支付產業高質量發展。

微信支付又稱，雲閃付App全面支持Q幣、QQ音樂和騰訊視頻的充值服務；微信小程序逐步支持雲閃付支付，首批上線包括微信讀書、騰訊視頻、貓眼、京東、步步高、瑞幸等小程序的部分場景，該能力已於9月22日啟動灰度測試。

微信支付稱，與銀聯雲閃付已經進行了長期的開放合作探索，為此次加速深化互聯互通打下堅實基礎。此前，雙方共同推進財付通、銀聯與建行 （00939） 、中行 （03988） 、交行 （03328） 、平安銀行（深：00001）、中信等多家銀行的合作，實現了手機銀行App掃描微信收款碼的支付功能。

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編輯：李哲毅

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