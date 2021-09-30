【電動車】中國電動車製造商大舉進軍歐洲　看好市場未飽和冀分一杯羹？

▲ 不少中國電動汽車製造商正大舉進軍歐洲市場，希望在歐洲實現零排放的推動下，率先搶佔當地市場份額。

中國內地電動車市場正處於汰弱留強的階段，故不少中國電動汽車製造商正大舉進軍歐洲市場，希望在歐洲實現零排放的推動下，率先搶佔當地市場份額。

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根據市場調查機構Canalys早前的報告指出，今年上半年全球電動車銷售量為260萬部，當中特斯拉（Tesla）更以市佔率15% 繼續穩居首位，緊隨其後按序為福斯集團（Volkswagen）、上汽通用五菱集團（SGMW）、BMW及Stellantis集團。而今年上半年全球電動車市場主要集中在歐洲和中國，中國電動車銷售量為110萬部，佔整體新車的12%；歐洲方面則賣出約100萬部電動車，佔整體新車的15%。

事實上，目前歐洲電動車市場競爭激烈，並已由多個知名品牌主導，過去對中國汽車製造商而言，要在該市場分一杯羹亦非容易之事，包括需面對質量及價格競爭挑戰。但雖如此，近年亦有許多歐洲人不為人知的品牌亦已開始或計劃在當地銷售電動車，包括愛馳（Aiways）、東風（Dongfeng）和長城（Great Wall） 。

路透社引述中國電動汽車製造商愛馳海外業務負責人Alexander Klose表示，與內燃機車型相比，電動車市場仍然未飽和，故認為對其品牌而言仍有發展機遇。蔚來首席執行官William Li則指出，品牌要在已經成熟的歐洲市場上取得成功，還需很長時間，預計中國汽車製造商可能需花長達十年時間，才能在歐洲電動車市場站穩腳步。

隨著中國汽車製造商準備進入歐洲，它們正在嘗試不同的商業模式，包括依賴進口商、建立低成本零售選擇或更傳統的經銷網絡。例如上汽集團（ SAIC）透過汽車進口商在少數歐洲市場銷售汽車；愛馳正嘗試以較低成本的方式在歐洲銷售汽車，並在德國通過獨立電子零售商協會 Euronics 出售汽車，而不是建立傳統的經銷網絡。

報道又指，雖然中國汽車製造要進軍歐洲電動車市場可能欠缺優勢，但有分析指出，隨著消費者已經習慣了來自中國的電子產品，加上愈來愈多中國汽車製造商進入該市場，將有助「做大個餅」，並將使中國品牌更容易被歐美消費者接受。

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責任編輯: 蘇穎琪