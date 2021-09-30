【MPF變年金】政府研強制轉公共年金　基金公會：不應成唯一出路

▲ 政府研將強積金自動或強制轉公共年金，投資基金公會行政總裁黃王慈明（圖）認為不應該是唯一出路。

勞工及福利局局長羅致光日前透露，正研究強積金（MPF）與公共年金的配合問題，會考慮是否將強積金自動、甚至強制轉為年金。投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，認同公共年金可以是其中一條出路，但就不應該是唯一產品，籲政府應審視現有法規，為業界在提供提取期產品上提供更大彈性。

黃王慈明出席座談會時回應指，參考海外經驗，英國以往亦都曾經實施強制轉成年金的造法，但隨後已經改制，她認為年金不應該是強積金的唯一出路。

羅致光：研究強積金自動或強制轉為年金 業界：需保留一定彈性予市民｜詳見【下一頁】

她解釋，強積金制度實施20年來，法規較著重在累積期，而針對提取期則未有完善框架，而導致業界在開發提取期產品時缺乏彈性。

而與其研究將強積金轉移到公共年金，黃王慈明建議，政府應審視現有的法規、為業界拆牆鬆綁，提高更大彈性。

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記者：趙穎妍

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