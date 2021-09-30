【ESG】老牌ESG基金10年年率化回報17% 揸重微軟Nike

▲ 晨星指，5年及10年表現最好的ESG產品是聯博可持續趨勢基金。

ESG（環境、社會及管冶）基金近年盛極一時，但市面不乏歷史悠久的產品，而以晨星統計5年及10年回報最好的冠軍基金，寶座皆落在聯博美國可持續趨勢基金，5年的年率化回報為20.86%，10年也有17.6%。據這10連贏的基金單張顯示，主要投資美國多重產業中，積極面對從聯合國可持續發展衍生的環境或社會，是可持續投資的主題基金。

上述長勝基金成立於2001年7月，現時的資產值逾8.65億美元。至於3大重倉板塊，分別為資訊科技行業佔38%、健康護理為18%、工業則佔13%比重。論及重磅股，第一大佔比是Bio-Rad Laboratories、佔2.98%，LabCorp為2.95%、Danaher則佔2.88%；而股民熟悉的Nike及微軟也在10大持股之列。

工銀亞洲專家教揀ESG基金【下一頁】

此外，專家認為，基金較宜作長線投資，因涉及使費或較多，如上述雄霸冠軍榜的最標青基金，其管理費為1.5%。針對注碼不多的散戶，又希望閒資較易作靈活進出調動，專家建議較適合揀在港交所 （00388） 掛牌的ESG ETF。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑回應本報查詢指，在港上市又挾持ESG概念的ETF主要有3隻，包括：海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 、Global X中國潔淨能源ETF （02809） 、以及嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF （03108） 。

溫傑首選推介是Global X中國潔淨能源ETF ，原因是此ETF追蹤Solactive中國清潔能源指數，受惠於潔淨能源的長遠國策。而ETF的5大持股佔比近50%，分別是陽光電源（深：300274）、北方華創（深：002371）、中環股份（深：002129）、晶盛機電（深：300316）、信義光能 （00968） ，反觀其餘兩隻ESG ETF較集中一個板塊。

北水ESG基金集資突破2000億元【下一頁】

溫傑補充，在內地發展潔淨能源行業，中長線具不俗的增長動力，畢竟去年內地政府提出全國淨碳排放量2030年前見頂（碳達峰），以及2060年前降至零（碳中和）的目標，相信以潔淨能源為主題的股份，亦具中長線上升空間，但須注意該板塊一向較受外圍氣氛影響。

溫傑預期，未來資產旗下Global X潔淨能源於未來9至12月的高低位介乎146元及165元，今年底目標價為165元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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