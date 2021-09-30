【ET講股通】梁耀康：等爆邊（附Time code：第二版︰加入文字內容）

港股9月最後一個交易日低開169點，大市早段曾跌逾300點，午後跌幅略為收窄，現跌約130點水平。明日10.1國慶假期休市，下周一10月港股開局會怎樣？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析後市。

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00：00 - 港股今日市況速報

01：56 - 恒指初步關鍵位置

02：22 - 內地PMI未如理想

04：30 - 美10年期債息飆升

06：28 - 港股後市走勢分析

07：31 - 投資策略部署建議

08：29 - 內房股料炒底反彈：談富力 （02777） 、融創中國 （01918） 、九倉置業 （01997） 、領展 （00823）

14：41 - 可留意強勢股：周黑鴨 （01458） 、美蘭空港 （00857） 、百勝中國 （09987）

17：15 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 可看好？

20：05 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 可看好？

22：02 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 前景如何

23：43 - 觀眾問股：金蝶國際 （00268） vs中國軟件 （00354）

25：45 - 觀眾問股：完美醫療 （01830）

27：22 - 觀眾問股：中信証券 （06030）

29：57 - 觀眾問股：金沙中國 （01928）

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恒指全日跌87點，報24575點，大市成交1,151億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，大市今日曾跌逾300點，未能承接上日升勢，其後跌幅收窄。內地休市，加上外圍市況亦一般，令港股上升動力受壓，科技股偏軟。

內地PMI數據弱 A股有壓力

從日綫圖來看，恒指波幅逐漸收窄，徘徊在頸綫附近，相信下周很快有機會爆邊。若向上爆邊，初步看25000、25500點；若向下跌穿24000點，會呈尋底格局。

今日內地公布的PMI數據疲弱，先受運費、原材料價格影響，再到近期限電，令生產配合不到旺季，企業難捱。整體宏觀市況偏軟，A股有壓力，美10年債息又如年初般飈升，令美增長型科技股下滑。回顧9月22日儲局議息，美股3大指數尋底，故後市要留意當日低位；若跌穿，調整壓力會加深，若能抽上、升穿下降軌，則可扭轉整體氣氛。

大市現在處於等爆邊的情況，若投資者有股票倉位，可考慮買入逆向ETF對冲。由於有機會向上爆邊，若有做開期權，可以用long call、long put。又或者留意個股，趁低吸納。

內房股炒底反彈 惟中長綫未必大升

今日焦點股來說，內房股有機會炒底反彈，但中長綫未必有很大升幅，須控制注碼。另外，九倉 （01997） 反彈，主要憧憬通關措施放寬，有機會上試近期高位42.5元；若想穩定收息，可留意，但不太建議炒短綫。領展 （00823） 今日彈得較多，主要受計劃收購澳洲物業的消息拉動，惟也不是適合短炒的股份。

另外，周黑鴨 （01458） 、美蘭空港 （00357） 和百勝 （09987） 近期走勢比較強，也值得留意。

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