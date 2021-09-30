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【Netflix】2016年至2020年間　Netflix為韓國創造16000個就業機會

商業 15:34 2021/09/30

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Netflix與德勤（Deloitte）發表聯合報告，表示Netflix在南韓開拓市場至今有良好發展。並以最近熱播、成為首部登上美國Netflix收看榜冠軍的《魷魚遊戲》為證明。（Netflix資料圖片）

Netflix與德勤（Deloitte）發表聯合報告，表示Netflix在南韓開拓市場至今有良好發展。並以最近熱播、成為首部登上美國Netflix收看榜冠軍的《魷魚遊戲》為證明。報告稱，Netflix在2016年到2020年間，為南韓增加了5.6兆韓元（約368億港元）GDP，創造的全職就業機會更達1.6萬個。

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這些就業機會除了與影視作品的製作與發行相關的職位，也涉及其他產業如出版、漫畫、音樂、觀光、飲食與時尚。德勤的報告顯示，Netflix通過與設計師、視覺效果藝術家和製作編輯等行業的專業人才合作，迄今創造的經濟價值已達約2.7萬億韓元（約17億港元）。

Netflix從2016年開始，在南韓設立了兩個片場，製作了80部影視作品，現在有380萬名訂閱用戶，並在當地投資約7,700億韓元（約50億港元）製作原創內容。報告稱，Netflix在韓的製作公司也對知識產權（IP）等內容產業、消費品和旅遊行業產生了溢出效應。

另外，一項Netflix和德勤對2000名娛樂串流平台的服務對象所進行的調查顯示，約42%的Netflix用戶也會閱讀或收聽被該企改編成電視劇、電影的相關原創作品，因此這些產業亦連帶受惠。

今年，Netflix計劃投資約5500億韓元（約36億港元），製作各種韓國原創內容，並已在年初與韓國知名娛樂公司CJ ENM／Studio Dragon以及JTBC簽訂多年合作協議，希望把產業的創意人才推向國際。

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責任編輯：李智美

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