【恒大3333】惠理：市場情緒較7月大幅改善　惟仍需時數月恢復

▲ 惠理基金管理高級基金經理兼環境、社會及管治投資主管徐福宏相信，市場情緒仍需時恢復。（陳靜儀攝）

中國近月接連整頓不同行業，又爆發中國恒大（03333）債務危機，打擊市場氣氛。惠理基金管理高級基金經理兼環境、社會及管治投資主管徐福宏表示，最近市場情緒已較7月份大幅改善，但由資產配置角度仍需「兩手準備」，會儘量在受政策支持的板塊物色投資機會，並迴避有可能出現政策風險的行業。

徐福宏指，中央今次連續有政策整頓行業，影響面廣泛，相信年內未必會再有新行業受到波及，但已有新政策規管的板塊短期內難會見放寬空間。

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他續指，個別內房企業的債務危機，在7月份觸發新興市場基金明顯減持中國股票，對比以往一般需時幾個月時間反應，今次速度可算相當迅速。他估計，中央最終可能通過放鬆融資渠道以舒緩負面情緒，或會由其他上市公司或國企以折讓價收購資產，解決今次的內房發展商事件。

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對於外資機構有否受中國政策風險影響而迴避中資股，徐福宏指，應了解背後的政策方向，並從中找出受累受惠股，尤其經過近月的調整後，相關板塊的一線企業與二、三線企業的價格差距收窄，仍然可以找到投資機會，並可以藉此買入個別優質股。

滙豐：債券通南向通日益成熟 未來交投產品趨增

債券通南向通日前啟動，對於投資標的與現有的QFII及RQFII相若，會否減低投資者使用南向通的意欲，滙豐證券服務董事總經理兼中國業務發展及客戶管理總監王偉全表示，開通初期投資者主要集中為銀行機構，但隨着機制成熟，未來基建一定會有所提升。

投資基金公會行政總裁黃王慈明補充，機構投資者並不會只考慮單一因素，可投資的產品種類以至機制運作流程都是考慮因素之一。

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就南向通首日成交較預期疏落，黃偉全以北向通比喻，開通初期與目前交投亦都大相徑庭，相信未來會逐漸增加，最重要是相關的基建及框架可以落實。

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編輯：趙穎妍