▲ 【恒大3333】高盛：恒大或然負債高達1萬億人幣 累內房高息債受壓

恒大 （03333） 債務問題持續，高盛指，恒大事件連累其他評級為BB或B級的內房高息債也受壓，反映市場關注恒大事件的連鎖效應對整體內地房地產市場的影響。高盛從5大方面評估恒大的表外負債，包括債務及按揭貸款擔保、財富管理計劃、股票回售股權、未兌現承諾，因此估計恒大的表外債務及或然負債可能高達1萬億元人民幣。

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高盛指，雖然恒大的表外債務規模龐大，但約90%的或然負債屬於按揭擔保及承諾的方式存在，反映內地房地產行業持續經營的重要性，並防止或然負債變成不良貸款。

恒大近日出售盛京銀行 （02066） 股權，套現所得用於償還結欠盛京銀行的債務。高盛指，恒大賣產資金並非用於償還境外債務，或會對美元債復甦前景構成不利影響，但「恒大離岸債券市值約42億美元，因此對債市的影響有限。」

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