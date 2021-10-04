大灣區服務貿易自由化　開拓內地市場新商機

近年來，中央政府大力支持粵港澳大灣區經濟加快向服務業升級轉型，並實施大灣區服務貿易自由化，促進人員、物資、資金、信息流動，充分發揮深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴與香港等區域的合作平台作用，究竟這些政策為港人創業及就業，帶來了甚麼機遇？

貿易電商蒸蒸日上

粵港澳大灣區的製造業及科技產業發展一向相對成熟，對中國產業經濟的穩定發展和提升具有重要作用，加上其作為國家外向型程度最高的區域，商業、貿易發展更是蒸蒸日上，單是香港、深圳、廣州大灣區3大港口加在一起的集裝箱吞吐量，已是世界四大灣區之首。3大港口各自有其優勢，其中，香港主力轉口貨品，深圳鹽田港主力歐美市場，廣州港則是華南地區最大的綜合性主樞紐港和集裝箱幹線港口，現已開通國際集裝箱班輪航線131條，2020年完成貨物吞吐量6.36億噸，位居全球第四。此外，大灣區每年舉行中國歷史最長、規模最大、商品種類最全、成交效果最好的綜合性國際貿易盛會的廣交會，加上廣州的跨境電商多年穩居全國前列，進口規模更連續7年全國第一，助力大灣區貿易蓬勃發展。



提升大灣區交通物流 增加營商效率

為進一步提升大灣區交通物流，助力商業、貿易的快速增長，大灣區正全速推進廣州白雲機場三期擴建工程，這將是中國民航史上最大改擴建工程，擴建完成後，將擁有三座航站樓、五條跑道，2025年旅客吞吐量預計達1億人次。海港方面，亦將加快廣州南沙港四期、五期和20萬噸級航道工程等項目建設，目標使2025年港口貨物吞吐量達6.8億噸、集裝箱吞吐量達2,800萬標準箱。道路網絡方面，大灣區內近年已開通了港珠澳大橋、廣深港高速鐵路等接通大灣區城市群的高鐵及道路網絡節點，廣州明珠灣大橋亦已在今年6月底通車，將進一步加強粵港深度合作區與廣州南沙灣區塊之間的交通聯繫，進一步促進大灣區內人員、貨物、車輛便捷高效流動，增加營商效率。

服務貿易自由化 待遇更優

為推動大灣區貿易蓬勃發展，內地政府早於2014年底設立了由廣州南沙新區片區、深圳前海蛇口片區、珠海橫琴新區片區組成的廣東自貿試驗區，透過創新制度，推進對港澳金融、法律、醫療、建築等服務業的開放。此外，香港政府與國家商務部並於2019年11月修訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》服務貿易協議，開放服務業市場，降低本港法律、建築及相關工程等服務者進入內地市場的門檻，令更多香港專業人士可在內地取得執業資格，讓香港企業和專業界別以更優惠待遇開拓內地市場的商機，並正逐步實行有關政策，例如今年7月，首次粵港澳大灣區律師執業考試開考，通過考試並取得內地執業資質的港澳律師可以在大灣區九市內從事一定範圍內的內地法律事務。根據《服務貿易協議》，內地對香港服務業作全面或部分開放的部門有153個，佔全部160個服務貿易部門的 96%。

此外，廣州市已於2020年4月17日審議通過了《廣州市促進外貿穩定增長若干措施》，即穗23條措施，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，力促外貿穩定增長；加上今年9月6日，政府發布《中國（廣東）自由貿易試驗區發展「十四五」規劃》，目標到2025年，廣東自貿試驗區制度創新高地的作用更加凸顯、營商環境進一步優化、高質量發展水平穩步提升、粵港澳協同發展水平顯著提升；進出口總額達4,000億元，集裝箱吞吐量達到3,700萬標箱；全口徑稅收收入年均增長5%左右；累計實際利用外資金額約400億美元，實際使用港澳資金額約350億美元。這些新政策勢必進一步刺激區內貿易，有利香港人北上創業營商，並為本港法律、建築及相關工程及其他專業人士帶來就業機會。

期交所、跨境理財通 發展金融業

商業及貿易要蓬勃發展，需要有資金的支持和建全的金融系統配合。故此國家已於2020年5月發布了《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，以支持內地與港澳的金融合作，為港澳銀行、證券期貨公司和保險公司等金融機構拓展發展空間，推動粵港澳大灣區綠色金融合作，引進金融人才。今年4月，廣州期貨交易所更正式揭牌成立，並於今年9月與廣州南沙經濟技術開發區簽訂《全面戰略合作框架協議》，將進一步推動粵港澳大灣區金融產業高質量發展、打造以南沙為核心的粵港澳大灣區風險管理中心、並推動粵港澳大灣區期貨產業快速發展，必定引起期貨方面的專業人才的大量需求。

此外，粵港澳大灣區「跨境理財通」政策於今年9月正式啟動，令大灣區居民可跨境投資大灣區內銀行銷售的理財產品，亦將促進大灣區金融業務的蓬勃發展，有利香港金融人才憑藉其專業優勢，在內地擴展業務。

推動創科 吸納科技人才

另外，中央推動大灣區產業發展的政策重點亦包括加強粵港澳產學研協同發展，完善廣深港、廣珠澳科技創新走廊和深港河套、粵澳橫琴科技創新極點「兩廊兩點」架構體系，推進綜合性國家科學中心建設，便利創新要素跨境流動，並已在大灣區設立深圳國家基因庫、東莞松山湖科學城、廣州人工智能與數字經濟試驗區、廣州超算中心等，以培育戰略性新興產業。這些新發展亦為香港的科技人才、特別是信息科技人才提供就業及創業的大好時機。

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