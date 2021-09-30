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【附開幕優惠】Market Place過萬呎全新分店明日開幕　設全球首間 IKEA Close to You（多圖）

商業 15:00 2021/09/30

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Market Place的愉景灣新店將於明日開幕，更有一系列開幕日優惠。（Market Place提供圖片）

Market Place分店近期不斷加入新零售元素，明日Market Place更會在愉景灣開設1.7萬平方呎的新店，更引入全球首間 IKEA Close to You，兼有Bakehouse星級包點大師Grégoire Michaud主理的Bread Pantry。

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Market Place新店佔地超過 1 萬 7 千呎，更獨家引進達3000呎的 IKEA Close to You，出售超過 110款家品和 120 款食品。為提供更方便的消費模式，IKEA Close to You亦加入一系列數碼體驗，包括支援彈性取貨時間及免除運費的自助提貨櫃。店內又設置2米高「布置靈感數碼體驗」互動屏幕，以及免費食譜的「瑞典煮意互動屏幕」，利用嶄新科技添加購物樂趣。 

考慮到愉景灣區內的居住特色，Market Place新店齊備西方佳餚、酒品、健康食物和寵物用品等。同時品牌又與紐西蘭健康零食品牌 Alison’s Pantry合作，於店內設置「自助堅果吧」，有逾 40 款全港獨家堅果。值得一提的是其寵物零食系列使用的紙袋更是 100% 純紙製，可回收再用，符合可持續發展的理念。

    點擊圖片放大
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開幕日獎賞　獲 Market Place及IKEA現金禮券

因應新店明日開幕，首100位到訪顧客，每人獲贈價值50元的 Market Place 現金禮券，當中更有10張驚喜禮券，包括1,000元的 Market Place 現金券和IKEA現金禮券各5張。首 200 位 Market Place顧客可憑單據即日換領 Bread Pantry 即場焗製的士多啤梨醬冬甩一份。

另外， Market Place特別於開幕日早上9時至中午12時提供Happy Morning禮遇，顧客凡消費滿200元，即可獲得20元Market Place現金禮券，多買多賞。

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責任編輯：葉泳珊

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