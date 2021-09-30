Google更新演算法 優先排序旗下產品内容

人們網上購物時，往往會使用搜尋引擎瀏覽產品資料。Google周三（29日）宣布更新搜尋功能及演算法，Google會優先排序旗下產品和内容以增加曝光率。另外，Google瀏覽器也會引入Google Lens技術。

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Google在第二屆Search On搜尋大會上展示搜尋引擎的改良成果，指用戶如搜尋男裝運動衫，Google將顯示包括零售商連結、博客和來自YouTube的評價影片等内容。據悉，Google網站更會提供建議，讓用戶無需自行點擊進入網站就可比較產品價格。

Google會優先展示旗下產品和内容。例如有用戶透過Google上載單車照片，搜尋如何維修特定零件。Google更新後的演算法會顯示維修單車的所有相關内容，而搜尋結果首位就是來自Google旗下YouTube的影片。

Google稱最新使用名為多任務統一模型 （Multitask Unified Model，簡稱MUM）的新AI技術，較支援Google搜尋的BERT模型強大1,000 倍。據悉，MUM可以從文字、圖像及影片内容中抽取數據，來解答用戶包括徒步遊覽富士山需要準備甚麼等特定問題。

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Google Chrome瀏覽器也會引起圖像識別技術Google Lens，方便用戶瀏覽網站時，在旁邊也可查閲搜尋結果，無需離開所在的網站。

Google旗下有雲計算、無人駕駛汽車多項業務，但搜尋引擎仍是最重要的業務。隨著搜尋引擎規模擴大，Google也要向合作内容網站支付更多費用。

Google今年第二季的獲取流量成本達109億美元（約850億港元），較去年同期急增逾半，Google嘗試讓用戶留在旗下網站以控制成本。

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責任編輯：鄭錦玲