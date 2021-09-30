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【國會暴動】菲比斯隊友認罪 著美國國家隊衫遭點相

環球社會熱點 15:29 2021/09/30

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美國今年初國會山莊發生暴動，事件引起國際社會震驚。美國金牌男飛魚凱勒有份參與國會暴動，因身穿美國隊隊服而遭點相，其後亦被起訴。凱勒周三於法院認罪，其後會再舉行聽證會宣判。

奧運金牌得主被控參與國會暴亂 曾為菲比斯隊友 （多圖） 【下一頁】

凱勒（Klete Keller）周三（29日）承認一項妨礙國會控罪。妨礙國會控罪屬刑事罪，根據量刑指引，凱勒可被判21至27個月監禁，其他6項控罪則在2月時獲撤銷。哥倫比亞特區聯邦地區法官萊昂（Richard Leon）會在另一場聽證會上宣判，有報道指凱勒可能會被判處較輕刑罰。

相關影片

凱勒曾參與三屆奧運會游泳項目賽事，分別於04年雅典奧運及08年北京奧運代表美國贏得兩面金牌，也曾為美國著名飛魚菲比斯（Michael Phelps）隊友。國會暴動影片流出後，有民眾憑凱勒身上的美國隊服認出其身份。

檢察官指凱勒當時在國會山莊內逗留近1小時，並曾高聲叫囂，發表針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和民主黨眾議院領袖舒默（Chuck Schumer）的粗言穢語。

侵粉闖國會山莊聲稱有炸彈 曾對拜登當選不滿 【下一頁】

美國累計已有超過600人被控國會暴動相關罪行，美國前總統特朗普（Donald Trump）被指煽動國會暴動。國會民主黨人其後對特朗普啟動彈劾程序，但因倒戈共和黨議員人數不足而未能成事。

責任編輯：李俊儀

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