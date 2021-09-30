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尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎

股樓投資 15:13 2021/09/30

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尚宜位於上水新樂街38號，由大鴻輝集團發展，採用單幢樓設計，僅設30伙，實用面積由138平方呎起，至最大259平方呎，設開放式及一房間隔。發展商公布首張價單，盡推全數單位，定價由276萬元起，至最貴582.3萬元，實用呎價約18,166元至23,580元，以最高總折扣率計，折實價由242.88萬元起，至512.42萬元，折實呎價約15,986元至20,750元。   

現樓單位：3樓E室，實用面積138平方呎 

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大鴻輝興業地產執行董事曹展康說，集團希望幫助年輕人上車，所以定價較平，更形容單位「售價與車位相若」，而全數單位折實價低於600萬元，可承造九成按揭。以最平的2樓E室為例，實用面積138平方呎，開放式設計，折實價約242.88萬元，首期不用25萬元已可做業主。他預計，由於尚宜入場銀碼細，除了吸引同區上車客，對投資客而言亦是好選擇。 

翻查資料，上水市中心一帶多年沒有新盤供應，而尚宜最大賣點是距離港鐵上水站僅約3至4分鐘步程，加上周邊配套齊全，比鄰區內大型商場上水廣場及上水匯。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 尚宜 大鴻輝
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