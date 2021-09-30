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【大行報告】碧桂園服務曾升逾7%　獲富瑞上調目標價、看好連續兩項收購撐增長跑贏同業

股市 14:30 2021/09/30

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碧桂園服務 （06098） 一周兩度收購物管同業，包括富力地產 （02777） 大股東李思廉旗下富良環球和彩生活服務  （01778） 旗下鄰里樂控股。富瑞發表報告指，碧桂園服務最新收購反映公司執行能力高，而且在行業快速整合時有正確策略，看好收購可令2022、23年每股盈利增長加快3至5百分點，料中線增長可維持跑贏同業。富瑞上調碧桂園服務目標價，由85.59元升至91.42元，維持買入評級，視為物管股首選。

富瑞指，碧桂園服務以33億元人民幣收購鄰里樂控股，估值為市盈率11倍，估值合理，而鄰里樂管理6500萬平方米物業，當中4100萬平方米為住宅、2300萬平方米為商業項目，當中6成處於華南和華東地區，而且收購不涉及鄰里樂控股重資產業務。

碧桂園服務午後升幅擴大至逾6%，最新報61.8元，成交6.84億元。

瑞銀：內房併購陸續有來 行內買家主導因「一定要快」，可見【下一頁】

圖看10大彭博統計高危內房股

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富瑞相信，即使碧服收購富良環球後，仍有150億元人民幣現金結餘，足以利用自身資源支付最新收購。

富瑞指，鄰里樂營運表現雖然較弱，令續約和管理費收集率表現較低，但看好碧服能提高服務質素和品牌形象，而且鄰里樂和碧服在不同層級城市定位有協同效應，對鄰里樂盈利能力提升感樂觀。

隨收購完成，富瑞料碧桂園服務2022年底的管理面積可增至逾9億平方米，因而提升2022年、23年盈利預測目標。

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