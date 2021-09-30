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【Mirror代言】Anson Kong成NESCAFÉ代言人　10月2日起設期間限定咖啡體驗亭（多圖）

商業 14:16 2021/09/30

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Mirror的副隊長Anson Kong（AK）成為NESCAFÉ最新代言人。（NESCAFÉ提供圖片）

Mirror的副隊長Anson Kong（AK）成為NESCAFÉ最新代言人，推廣全新NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S膠囊咖啡機系列。NESCAFÉ更由本周六起，於旺角The FOREST及荃灣D·PARK愉景新城設置期間限定咖啡體驗亭。

【注入新元素】二代接手家族參茸生意　著重與老一輩員工溝通

全新NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S膠囊咖啡機系列，首設創新Espresso Boost模式，能輕易沖製濃滑Crema的香醇咖啡。該產品僅得11cm闊，可以輕易融入任何角落，一按即沖。

    點擊圖片放大
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NESCAFÉ將由10月2日起，於旺角The FOREST及荃灣D·PARK愉景新城設置期間限定咖啡體驗亭，設置成車型流動攤位，車身貼上Anson Kong（AK）的代言海報。

屆時，會場除了可以體驗咖啡機的全新Espresso Boost模式外，更可以享受會場各種獨家優惠，包括可以限定優惠價購買咖啡機連膠囊套裝、買滿499元的指定咖啡膠囊，即可加398元換購全新Genio S Plus咖啡機一部，或以468元換購Genio S Touch咖啡機一部。

【外賣優惠】Uber Eats推出Emoji搜尋食物功能　兼外賣自取地圖（附10月份優惠）

【電子消費券】消費券效應不如預期？　食肆盼次輪消費券更多用於飲食

責任編輯：葉泳珊

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