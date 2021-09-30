保監局金管局聯手查保費融資 促改善現行做法

▲ 保監局與金管局去年下半年調查保費融資業務發展

保監局與金管局在2020年下半年聯手調查壽險公司和持牌保險中介人（包括銀行）的保費融資業務，並於今日發表聯合通函，為兩間監管機構首度進行這類行動。保監局指，在經歷一段長時間的低息環境後，投保人越來越被保費融資作為財富和流動資金管理的工具所吸引。為確保投保人清楚知悉各種相關風險，保監局和金管局進行聯合查察，以識別行業現行的作業模式和須予改善之處。

保監局與金管局在聯合通函中指出，保險公司及中介機構普遍能夠遵守風險披露的最低監管要求，但當局認為，有關披露的細緻及充足程度仍可以進一步提升，以增加顧客對保費融資安排的主要風險及其他相關事項之認識。

至於可負擔性評估，當局發現，在特定個案中，客戶提供的資產證明與其在財務需要分析期間披露的流動資產資料並不吻合，令人懷疑客戶是否有能力負擔要進行保費融資的人壽保單；又或更具體而言，在貸方要求下，客戶是否有足夠的財務資源全數償還保費融資。

另外，在中介機構進行保險融資業務時，保費融資的用途有時未被適當考慮，以致未能達致公平待客，以及為顧客提供準確與充份資訊的期望。在這情況下，正思考是否使用保費融資以繳付壽險產品保費的客戶，或未能充份得悉保費融資對保單利益及保險保障的潛在影響。

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