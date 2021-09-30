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【新冠疫苗】美CDC籲孕婦接種 降染疫死亡風險

環球社會熱點 14:02 2021/09/30

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不少孕婦擔心新冠疫苗對胎兒有影響，部分人傾向拒絕接種新冠疫苗。美國疾控中心周三（29日）發布一項緊急建議，表示美國孕婦的新冠疫苗接種率低，導致她們感染新冠病毒及死亡的風險大增，呼籲孕婦及產後哺乳的女性接種新冠疫苗。

研究：母親懷孕時接種疫苗 新生嬰獲高水平抗體 【下一頁】

美國疾病預防控制中心（CDC）周三發布一項緊急建議，建議計劃懷孕、正在懷孕及產後哺乳的女性盡快接種新冠疫苗。CDC引述截至周一（27日）的數據指，當地最少有逾12.5萬名孕婦確診新冠肺炎，包括逾2.2萬人住院及161人死亡。

有監察新冠疫情住院數字的機構指，有97%染疫住院的孕婦都沒有接種新冠疫苗。CDC更指，美國只有31%孕婦已接種新冠疫苗。亞裔孕婦接種率達45.7%屬最高；拉美裔孕婦接種率為25%；非裔孕婦接種率僅15.6%屬最低。

美國8月有22名孕婦感染新冠肺炎死亡，創疫情爆發以來新高。

美CDC：加強劑副作用與第2針相似 【下一頁】

CDC指女性懷孕期間感染新冠病毒會影響胎兒健康，早產風險也會增加。嬰兒出生後身體狀況會較一般嬰兒虛弱，甚至要在深切治療部留醫。據悉，有孕婦染疫後病情較嚴重，更導致胎死腹中。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）周二（28日）在疫情簡報會上表示，有研究表明新冠疫苗對孕婦安全。她強烈呼籲計劃懷孕及已懷孕女性，與家庭醫生商討接種新冠疫苗，以確保她們及嬰兒安全。

責任編輯：郭麗明

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