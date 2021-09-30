【中國限電】官媒：冬季料出現更大範圍的結構性缺電現象　推動清潔能源盡快投產運行

▲ 內地多個省份因未完成「能耗雙控」目標而選擇主動限電，進一步加劇了電力供需的失衡。

內地官媒《經濟日報》周四刊發評論文章指，煤炭價格持續上漲，明顯推高了火電企業的運營成本，導致許多火電企業發電意願不足，加上秋季停機檢修、電網維護等因素，一些地方出現了結構性缺電狀況，預計冬季到來後，這種結構性缺電現象可能還會在更大範圍內出現。

大摩料限電下最受衝擊股份

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大摩指限電增企業盈利不確定性，降恒指目標【下一頁】

文章指，限電勢必對生產生活帶來不利影響，而多個省份因未完成「能耗雙控」目標而選擇主動限電，進一步加劇了電力供需的失衡。

各地應密切跟踪電力供需形勢的變化，提前做好今冬明春電熱供需關係的研判分析，持續關注經濟發展、天氣變化等對用電用氣的影響，尤其要高度重視用電用氣負荷在高位運行時的波動情況及趨勢走向，持續深化電力需求側管理。

Tesla及蘋果都受內地限電影響，詳見【下一頁】

生產方面，需要著力提升各類能源發電保供能力，推動新增清潔能源盡快投產運行，鼓勵水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源電力多發滿發，優化發電機組檢修和保障火電機組燃料供應，著力提升各類電源頂峰發電的能力。至於消費方面，要落實優先保供製度，精細化實施有序用電，確保居民、農業、重要公用事業和公益性服務等用電供應，全力守住民生用電底線。

同時要充分發揮大電網優勢，強化資源優化配置，並繼續發揮好煤炭中長期合同在電力供給保障中的「壓艙石」作用，盡快實現對所有發電供熱用煤的中長期合同全覆蓋。

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