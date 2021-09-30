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【國泰293】SKYTRAX 2021最住航空公司排名出爐　國泰跌兩位至第6、港航排名大跌

Hot Talk 14:53 2021/09/30

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【國泰293】SKYTRAX 2021最住航空公司排名出爐　國泰跌兩位至第6、港航排名大跌

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因應疫情令全球航空客運大跌，航空服務調查機構SKYTRAX去年暫停全球最佳航空公司排名，SKYTRAX於今年重辦榜單。國泰航空 （00293） 排名第6，較兩年前跌兩位，而卡塔爾航空、新加坡航空、全日空3家公司續排全球最佳航空公司三甲。

國泰航空在其他細分類別中，在機艙清潔度排名第6、最佳頭等艙排名第12、最佳商務艙排名第9、最佳特選經濟艙排名第17、最佳經濟艙排名第7。

另一本地航空公司香港航空在過去兩年飽歷財困而大減服務航線，在SKYTRAX排名，由第24位跌至63位。

國泰航空推全新經濟艙票價分「輕便」、「標準」及「彈性」三項 行李計算由重量轉為件數制，可見【下一頁】

SKYTRAX表示，2020年至2021年是航空界的災難時期，客運需求大跌，出遊限制收緊，最新用戶調查覆蓋2019年9月至2021年7月間的表現，首20大排名雖然有上落，但2019年表現較佳的航空公司繼續主導榜單。

十大最佳航空公司中，日本航空、法國航空進步較明顯，分別由第11升至第5、由第23升至第10。漢莎航空、泰國航空就從2019年十大最佳航空公司，分別跌至13位、23位。

在大中華航空公司方面，長榮航空排名第7，而陷入財困的海南航空最新排名第9，兩者都有輕微下跌，但依然是台灣、內地最佳表現的航空公司。

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港股 國泰航空（00293） 日本航空 長榮航空 香港航空 新加坡航空 海南航空 法國航空 卡塔爾航空 漢莎航空

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