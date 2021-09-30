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美股調整豈能坐以待斃？黃國英分享投資策略

股市 13:35 2021/09/30

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市場預期美股會出現較深度調整，投資者在投資部署上應採取什麼策略？星級基金經理黃國英（英Sir）分享其投資策略部署，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股焦點速覽

01：18 - 美股外圍市況＋港股ADR速報

03：05 - 港股上日市況速覽

03：54 - 美股準備爆破？黃國英點睇美股後市？

06：24 - 黃國英指旗下基金美股持倉比例略減

07：06 - 黃國英近日調整倉位策略

08：37 - 美股分析：Vizio（VZIO.US）

09：22 - 美股跌市下選股策略

10：31 - 美股減倉止蝕揀邊啲？保留Microsoft、Google；剔走Facebook

11：18 - 美股分析：Netflix（NFLX.US）

11：50 - 美股揀股程式　組合必備品牌股

13：42 - 品牌股分析：談體育用品股李寧 （02331）

14：50 - 觀眾問股：美股蘋果（APPL）怎部署？

15：36 - 觀眾問股：歐股愛馬仕（HESAY）怎部署？

17：36 - 觀眾問股：ASML Holding（ASML.US）及NVIDIA（NVDA.US）怎部署？

19：55 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 要拋棄了嗎？

21：22 - 港股第四季要留意的關鍵因素

24：29 - 黃國英旗下基金港股持倉比例

27：53 - 港股開市前市況速報

31：10 - ET個股推介：京東物流 （02618）

32：24 - 市況波動怎揀股？黃國英推介5隻港股

36：45 - 觀眾問股：中國水務 （00866） 現價可以買嗎？

39：24 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價可以買嗎？

40：28 - 觀眾問股：創科 （00669） 回調需要減持嗎？

41：34 - 觀眾問股：航運股走勢如何？談中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 、海豐國際 （01308）

44：38 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 前景如何？

47：27 - 觀眾問股：玖龍紙業 （02689） 仍可持有嗎？

48：25 - 觀眾問股：第四季美股攻略　談NVIDIA（NVDA.US）、Apple（AAPL.US）、Honeywell（HON.US）、Tesla（TSLA.US）

50：32 - 觀眾問股：ARK Innovation ETF（ARKK.US）

51：38 - 黃國英授投資心法予初哥

55：25 - 談美股新股：AMPL （Amplitude）

57：28 - 觀眾問股：日股 Sony、大金、Nikon、三菱、Canon 五隻邊隻好？

59：12 - 港股開市後早段市況速報

01：00：19 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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