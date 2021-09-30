美國眾議院通過暫緩債務上限 惟參議院仍卡關

美國眾議院周三（29日）通過一項包含暫緩債務上限條款的臨時撥款法案，以避免政府停擺，但參議院共和黨人已表明不會投票通過暫緩債務上限，而民主黨則表明不願以預算協議程序（budget reconciliation）強行過關，意味在參議院推進受阻。

美國民主黨內起紛爭 基建方案難闖過眾議院 【下一頁】

美國財長耶倫（Janet Yellen）早前表示，美國將在10月18日達到債務上限。她警告如國會沒有提高債務上限，恐引發金融危機，及損害外界對美元作為儲備貨幣的信心。

眾議院周三以219票對212票通過法案，支持暫緩債務上限生效日期至明年12月16日。兩名民主黨人倒戈投反對票，包括俄勒岡州眾議員施雷德（Kurt Schrader）和緬因州眾議員戈爾登（Jared Golden）。而共和黨伊利諾伊州眾議員金津格（Adam Kinzinger）倒戈投贊成票。

臨時撥款法案於眾議院闖關成功，將會提交參議院審議。民主黨與共和黨在參議院各有50席，未達可終止辯論直接表決的60票，而共和黨表明不會配合。

美國參議院否決撥款方案 經濟恐遭沉重打擊 【下一頁】

共和黨人呼籲民主黨透過預算協議程序，來通過暫緩債務上限法案。惟參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）拒絕，指認為相關程序或涉及多項修正案，過程或太繁瑣，表示不希望動用上述程序。

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責任編輯：鄭錦玲

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