CNN放棄營運澳洲FB專頁 避誹謗法律風險

澳洲高等法院早前裁定，傳媒機構需對民眾在其Facebook專頁帖文下的留言負責。美國有線新聞網絡（CNN）宣布，放棄營運澳洲Facebook專頁。CNN發言人表示，對Facebook未能發揮對話平台功能感到失望。CNN透露，公司曾要求Facebook提供關閉評論設置不果。

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CNN宣布，不會再於澳洲Facebook專頁發布內容，成澳洲法院相關裁決出爐後，首個撤出澳洲Facebook傳媒。CNN發言人發表聲明表示，對Facebook再次未能為新聞報道提供有效對話平台感到失望，CNN會繼續在自家澳洲平台發布內容。

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據報CNN曾要求Facebook提供設置，以關閉整個專頁的留言功能，惟Facebook僅向CNN提供，逐個帖文關閉評論的指引。

Facebook回應事件時指，公司無責任提供法律指引，強調已就如何管理用戶留言提供資訊。Facebook稱，公司支持澳洲誹謗法改革，期待有關條文能提供更清晰和明確的指引。Facebook在今年3月宣布，允許專頁擁有著關閉帖文評論功能，亦可限制民眾評論等。

責任編輯：李俊儀

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