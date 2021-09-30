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【C家教路@iM網欄】美股大幅回調引恐慌 疊加中港政策難度大增

名人薈萃 12:57 2021/09/30

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美國民主黨與共和黨在債務限額上的不和，引致潛在的政府停擺，加上美國聯儲局縮表如箭在弦及全球能源危機出現，使美股本周出現大跌情況。在美國10年國債收益率再次抽升的背景下，市場正在擔心像今年2月的「殺估值」活動會再次出現，現時納指已抹去8月以來的升幅。與此同時，國內一籮籮的政策不停地出台，共同富裕、博彩法修訂、恒大債務危機、虛擬貨幣被視為非法活動等，直至本周的限電政策，不停地對股市造成衝擊。

除了不同的政策出台令行業出現結構性影響外，最近市場正關注的能源危機亦將加劇現時全球供應鏈的問題，變相提升了上游價格成本，最後或會令通脹問題惡化。以汽車行業為例，馬來西亞疫情的影響，加上國內限電的情況出現，令芯片的供應嚴重短缺，就連增長力強勁的國內電動車廠商—理想汽車 （02015） 也要對9月銷量進行指引調整，可見9月的汽車銷售數據或會「見光死」。現時一般說法都是市場的需求強勁，供應短缺為短暫影響，行業第四季尾將會復甦。可是，一旦潛在的共同富裕政策影響、恒大債務危機惡化等不利因素影響了國內經濟，消費需求或會有減退的機會。

鑑於現時的市況變差，由其是美股的回調，加上十一假期將失去北水資金的支持，9 月的經濟數據或是另一不穩定因素，因此短期內將提升現金水平。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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